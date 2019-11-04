少女時代太妍TWICE多賢被稱「真人版Elsa」　5個金髮偶像靚絕女團

從前金髮只是西方人的專利，可是現在人人都可以嘗試金髮，甚至挑戰更多不同的髮色。近日迪士尼宣布，韓國版的《魔雪奇緣2》（Frozen II）主題曲《Into the Unknown》將由少女時代太妍擔任主唱，不禁令粉絲回想起偶像「真人版Elsa」的花名。

提起「真人版Elsa」，當然不只太妍。一眾韓國女偶像中，讀者又會想起哪一位與金髮非常合適的「Elsa」呢？

太妍當選《Frozen II》主題曲的主唱，非常符合她Elsa的形象。（Naver）

少女時代 太妍

太妍有着高水準的唱功，擔任《Frozen II》主題曲的主唱絕對適合不過。出道12年的太妍嘗試過各種髮型，算是非常多變的女偶像之一。唯獨當每次太妍把頭髮染成金色時，都會又一次造成話題。太妍的皮膚原來已經相當白，配上金髮時竟然仍有再顯白的效果，如果綁上辮髮的話就如真人版Elsa一樣。而且太妍個子不算高，所以金色的她更有一種獨有的精靈感。

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多賢因一身淺藍色的打歌服，而同樣獲得真人版Elsa的稱號。（MCountdown）

TWICE 多賢

提到金髮女偶像，相信不少粉絲都會想起TWICE的搞怪Rapper多賢。多賢自出道都少有以深色頭髮示人，除了出道初期及《What is Love?》打歌時期染過黑髮外，其餘時間的她都頂着一頭金髮。近日TWICE以《Feel Special》回歸時，多賢因穿上淺藍色的打歌服，而同樣獲得真人版Elsa的稱號。多賢與太妍一樣擁有白皮膚，因此與淺色頭髮尤其適合，多變的她也嘗試過藍、綠及紫色等誇張的髮色。

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Sana也是TWICE中的金髮代表之一！（IG/@twicetagram）

TWICE Sana

除了多賢外，TWICE中的Sana當然也是金髮的代表之一。來自日本的Sana出道就頂着一頭淺髮而備受關注，其後她更是越染越金，成為她的特徵之一。雖然Sana金髮的出鏡率沒有多賢般高，深髮的她更是充滿優雅的女人味，但是不少粉絲都認為金髮更能凸顯偶像的五官。可是Sana都有在節目中提過，經常染髮的代價就是令髮質受損，不能留長髮的她只好用髮片代替，粉絲都希望偶像能夠先暫停染髮。

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Rosé英文流利又唱得，不就是「真人版Elsa」嗎？（IG/@roses_are_rosie）

BLACKPINK Rosé

BLACKPINK中與金髮十分適合的成員，除了來自泰國的Lisa外就是主唱Rosé。在網上搜尋「Rosé」的話，相信會大部份的搜尋結果都會是她一頭金髮的照片，繼小魚仙紅髮後，金髮就像變了Rosé的標誌之一。由於Rosé自小在紐西蘭生活，說着一口流利英文的她，立即秒變外國人一樣。近一年Rosé都保留着一把金色長髮，加上纖細的好身材，稱她為「人間Barbie」也不過分！

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宮脇咲良的金髮真是令人眼前一亮！（IG/@official_izone）

IZ*ONE宮脇咲良

HKT48出身的宮脇咲良自2011年出道起，髮型一直未有太多變化，主走日本偶像的乖乖女路線。自IZ*ONE出道後，宮脇咲良首次挑戰從未嘗試過金髮，180度的大轉變意外大獲好評！金髮下的宮脇咲良更顯白外，駁上長髮後更是美貌大升級，成為真人版Elsa的後補之一。而最近她亦開始嘗試不同的淺色系頭髮如灰色等，未知組合即將回歸，宮脇咲良又會否以全新的驚喜造型見粉絲呢？