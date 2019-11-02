TWICE子瑜、CLC莊錠欣Elkie再聚慶生　合照驚喜出現高顏值女偶像

11月2日是「港人韓星」莊錠欣Elkie的生日，除了與CLC成員一同聚會慶祝生日外，當然她的好姐妹TWICE子瑜也不能缺席，感情簡直好到粉絲都羨慕。可是這次聚會中竟見到「新人怪物」(G)I-DLE的台灣成員舒華，見到「港台友好圈」增添一名高顏值新成員，粉絲都相當好奇。

適逢今天是Elkie的生日，她在個人IG上傳與子瑜及舒華一同慶生的照片，並寫上「可愛的大家，生日能夠這麼幸福嗎」。照片中的三人排排坐影合照，從Elkie的笑容可以看出，因有好友一同過生日而非常幸福。Elkie更大派福利，上傳三人搞怪的自拍照，見到三大門面集合在一起，粉絲都不得大讚她們的高顏值。雖然粉絲都知道「ET姐妹」感情非常好，可是見到新成員舒華的加入，大家都覺得非常新奇。

TWICE子瑜和(G)I-DLE舒華一同為Elkie慶祝生日。（IG/@chongtingyanelkie）

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來自台灣的舒華是CLC的同門師妹，相信是由Elkie介紹給同樣來自台灣的子瑜認識。今年只有19歲的舒華，2018年以「新人怪物」(G)I-DLE一員出道，因此一出道就廣有知名度。雖然作為團內的外國人，舒華在歌唱上未有很多機會展示實力，但她的高顏值一向討論度甚高。最近舒華與隊友通過出演節目《Queendom》，終於獲得超過一分鐘的Solo機會。出道年半後終有機會展現其舞蹈實力，不少觀眾都表示對舒華另眼相看！

(G)I-DLE舒華因有着高顏值而備受關注。（IG/@official_g_i_dle）

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