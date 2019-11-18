【全民造星II】MIRROR參賽「人氣翻叮」　特別係呢兩個有才華隊員

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》熱播中，比賽開始進入緊張的階段。去年節目成功帶來熱潮，一班參賽者組合出MIRROR和ERROR，進軍娛槳圈。今年節目加入了組合MIRROR再玩比賽，雖然引來爭議聲不斷，不過也總算成功帶起話題，而這個做法更令不少MIRROR的成員「人氣翻叮」！

MIRROR出道一周年，鏡粉（MIRROR粉絲名稱）們有擔心過《全民造星II》的參賽者會影響到他們的人氣。（資料圖片）

筆者所見，今年追看《全民造星》的觀眾明顯較去年增加，有些人是沒看上一季而第一次接觸節目的，故此對MIRROR成員的認識也不深，他們一出來，焦點總是落在人氣高的成員如姜濤和Anson Lo（盧瀚霆）等人的身上。而且是因為MIRROR人數有12人，對他們認識不多的人可能會分不到他們。這次重新參賽令人氣相對地沒有那麼高的成員曝光率增加，也令對MIRROR陌生的觀眾了解他們。例如Jer（柳應廷）在去年比賽時以靚聲見稱，不過自從入男團後，就好像失去了光芒，因組合著重跳唱，而這並不是他的強項，有時在團隊表演中更慘變「隱形人」。

Jer的歌聲動聽，俘虜了不少觀眾的心，連經理人花姐也是他的粉絲。（Youtube影片截圖@ViuTV）

第二季重新參賽，Jer加入了全是「唱得之人」的B4組，兩次小組表演唱出的《你，好不好？》和《Mirrors》，成功令Jer成為觀眾目光的焦點！大量網民留言讚他，更支持他單飛，留言︰「Jer唱得好好呀！不嬲都冇乜留意你，原來你唱得好掂！」﹑「放棄揀Jer嘅組別簡直走寶」﹑「花姐，可唔可以下個單飛係阿Jer，呢次再入造星，阿jer架（嘅）才華味越（愈）黎（嚟）越（愈）出呀」等，簡直是一面倒大讚他，相信成功為他帶來更多粉絲！

其實Edan的可塑性非常高，難怪今季得到觀眾的歡心。（Youtube影片截圖@ViuTV）

另外，又例如Edan（呂爵安），其實他一向是一個全能型的藝人，既有外型，也算唱得跳得，又有綜藝感，不過在MIRROR裏面，總是被其他人氣高的成員如姜濤和Anson Lo（盧瀚霆）蓋過。今季節目對他的刻劃多了，而且加入了跟他合拍的B3組，令觀眾留意到他，網民在ViuTV的專頁留言︰「Edan係（喺）依（呢）組好特（突）出，吸晴（睛）過係（喺）Mirror」和「以前以為Mirror得姜濤一個靚仔，原來仲有Edan﹑Anson，都好掂呀」等，觀眾發掘了他們的另一面！

網民大讚Jer，更撐他單飛！（Facebook截圖@ViuTV）

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相信這也是一個叫MIRROR再參賽的好處，也可能是製作組的目的。此外，將MIRROR成員「拆散」再分布到各組，除了幫到觀眾「認人」，在小組中，也凸顯到MIRROR成員也能獨當一面，以「過來人」的經驗，帶領新一季的參賽者投入比賽，如Anson Lo以自己強勁的跳舞技術帶領B1組，又如Alton（王智德）提醒A4組員的心態，在觀眾的角度來看，的確很加分。這點不得不讚節目組和經理人花姐的精心設計！

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