【青龍電影獎】Krystal圓潤身材成焦點　逐格回顧女神全盛時期

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韓國電影年度盛事《第40屆青龍電影獎》昨晚（22日）在首爾舉行，除了有因患上鼻咽癌而停工兩年半的金宇彬亮相，正式宣告復出外。另一焦點竟落在同樣是頒獎嘉賓Krystal（鄭秀晶）身上。

現年25歲的Krystal昨晚與韓劇《河伯的新娘》舊拍檔南柱赫一同作為頒獎嘉賓出席頒獎典禮，身穿螢光粉抹胸禮服亮相的她，看起來似乎圓潤了不少，肩膀也有些壯碩，更有網民指畫面上的Krystal有滿滿的「油膩感」。雖然如此，但亦有不少網民表示Krystal依然相當有氣質，即使「發福」仍然相當漂亮。

Krysta和南柱赫一同擔任頒獎嘉賓！（SPORTSCHOSUN.com）

但身材意外成為焦點！（SPORTSCHOSUN.com）

點撃下圖睇更多「發福」照！

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當晚允兒最搶鏡！

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【青龍電影獎】金宇彬健康現身頒獎禮　少女時代允兒大露背鬥秀英

Krystal在2009年以韓國女團 f(x) 的一員出道，憑她深邃又精緻的五官，加上纖瘦的身材和羨煞旁人的11字腹肌，一直是顏值和身材的代表。她在2014年更一度登上韓網「能夠刺激女性減肥名品身材TOP10」第一位，多年來一直是網友心目中的女神。然而， Krystal近年就頻頻被拍到有些崩壞的「發福」照，但人氣依然不減！

Krystal一向是大家心目中的女神！(IG/@vousmevoyez)

點撃下圖睇女神照！

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