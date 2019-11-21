【青龍電影獎】金宇彬健康現身頒獎禮　少女時代允兒大露背鬥秀英

《第40屆青龍電影獎》今晚（21日）於韓國仁川Paradise City酒店舉行，多位知名演員都有盛裝出席，包括來自香港的任達華、鄭雨盛、丁海寅、曹政奭、少女時代允兒、秀英等，現場可說是星光熠熠。可是早前預告會現身的金宇彬則未有現身紅地氈，只有出席頒獎禮，行蹤相當神秘。

《青龍電影獎》一眾演員嘉賓中，最為人熟識的必定是任達華。任達華今晚與曾合作電影《盜賊門》的資深演員金海淑一同現身紅地氈，身穿西裝的他選擇以波鞋作為配搭，輕鬆得來亦沒有不尊重頒獎禮的場合。任達華以頒獎嘉賓身份出席，一出場他也大曬早早準備的韓文，他也講到希望之後有機會拍攝韓國電影。

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任達華與金海淑一同現身紅氈，二人曾合作拍攝《盜賊門》。（Nocut News）

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雖然韓國已進入冬天，但一眾女星都未有收起性感，大方曬出好身材。其中最為搶鏡的造型，可說是李荷妮的中空連身裙，從側面看簡直是性感爆錶！而少女時代允兒和秀英則不約而同穿上黑色連身長裙出戰，秀英身上的斜膊設計露出分明鎖骨，顯得格外高貴大方；而允兒則以大露背硬撼隊友，白滑的美背成功秒殺不少現場的攝影師。

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李荷妮的側面簡直是性感爆錶！（SEGYE.com）

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而萬眾期待的金宇彬終於在頒獎禮二部現身，擔任頒獎嘉賓的他一現身就迎來全場演員及觀眾的拍掌。2017年5月金宇彬因鼻咽癌而暫時離開演藝圈，相隔30個月終於再現身公開場合，因此不少粉絲都相當期待。而金宇彬也講到感謝觀眾長時間的等待，表示未來有很多故事想與大家分享，感謝大會邀請他出席。見到金宇彬已完全康復的模樣，相信粉絲都非常期待他再次的活躍！

金宇彬相隔30個月終於再現身公開場合！（Vlive截圖）