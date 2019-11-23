吳亦凡全新造型引熱議　網友有讚有彈：日系風美少年！

內地男星吳亦凡（Kris）自從2014年退出韓國男團EXO回國發展後，相繼出演了多套電影，在音樂上造詣不俗，各大品牌代言不斷，上周更宣布將同楊紫拍攝劇集《青簪行》，成功打入電視圈，事業風生水起。

昨晚（21日），Kris在微博曬出四張照片，相中的他身穿Les Hommes 2020春夏系列黑色西裝，戴着一副金絲圓框眼鏡，配上一頭厚重齊陰短髮，較以往冷酷帥氣的形象斯文不少，看上去減齡了幾歲，於是在網絡引起熱議，獲大批粉絲力讚：「好乖，就是日系風美少年！愛了愛了」、「好日系啊，完全就像是日本高中生啊」、「這個男人長大過嗎」、「你只有18歲嗎」、「你這個顏值太厲害了，還有啥髮型駕馭不了的」等，不過也有網友認為這個造型「MK」，「哥哥，你是得罪造型師了嗎」、「欣賞不來」、「吐」等。

Kris的齊陰短髮在網絡引起熱議，大家覺得如何呢？（微博@Mr_凡先生）

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其實Kris身材高䠷，五官立體精緻，一直以來形象多變，嘗試過寸頭、長髮、捲髮等，能駕馭多種不同類型的風格，每次的新造型總能在網絡掀起波瀾。在本月初推出的新歌《貳叄》中，他首次挑戰古裝扮相，身穿黑色戰袍，梳起高高的髮髻，眼神嚴肅凌厲，別有一番味道。這個造型一曝光之後，也即刻登上熱搜，可見其一舉一動都備受大眾矚目。

Kris古裝也有另一番味道。（微博@Mr_吳亦凡工作室）