【演員請就位】阿嬌演盲人超出水準　陳凱歌：非常動人

阿嬌（鍾欣潼）繼在內地真人騷節目《演員請就位》中，出演經典電影《阮玲玉》大獲好評之後，在最新一期節目中她更加強難度挑戰演盲人角色，與明道﹑炎亞綸﹑牛駿峰合演《四盲人》，想不到仍然發揮出高水準演技，靠著一雙動人的眼睛帶出人物情緒，看到不少網友流淚對她的演技給予高度肯定，直言她絕對不是花瓶演員。而著名導演李少紅與陳凱歌亦公開大讚，令網上對於阿嬌好演技一事引起廣泛討論。

阿嬌演出《阮玲玉》一集非常打動人心。（《演員請就位》微博圖片）

在最新一期節目中陳凱歌導演組就派出阿嬌﹑明道﹑炎亞綸﹑牛駿峰齊齊主演以電影《推拿》為藍本改編的電影《四盲人》。其中阿嬌就飾演盲女都紅，在電影中她是屬於比較沉靜的女生，當中她與同事小馬（牛駿峰飾）是互相有好感，而因為她愛對方就寧願放棄能治療眼睛的機會，將治療的錢用作開一間推拿小店，與小馬齊齊拍住上共度開心快樂的日子。

在這個過程中小馬的性格是比較衝動的，而阿嬌就要不停作出安慰他的動作。睜開眼演盲人的她就靠著聽去感受對方的行為，她通過眼神去帶出人物的情緒，雖然畫面上她是睜開眼但該雙眼是無光的，但她就靠著表情與肢體動作去帶動內心情感， 細節位處理得非常好。

阿嬌演盲人眼睛特別打動人。（演員請就位微博圖片）

正正因為如此阿嬌的表演打動不少人，大家完全感受到她的溫柔與深情，特別是她的眼睛非常有內心戲。阿嬌一次又一次的突破性表演，使大家對她的演技給予肯定，認為她已完全卸下了偶像包袱不是花瓶演員，大家在微博紛紛留言：「看到了一個真正的盲人的眼神」﹑「演技很有感染力」…是一位有魅力的演員。而導演李少紅都給予大讚：「盲人確實是不好演，阿嬌很深情盲人能夠演得很深情，這個很不容易的。她最後在牛駿峰身邊的那個感覺，真讓我感覺到她的那種內心，她不是通過眼神，他們沒有光明沒有眼睛，但是你能感覺到她的深情。」陳凱歌都被阿嬌的眼神折服：「阿嬌就是她站在那兒的時候，那樣一雙美麗的眼睛非常動人。」被兩位大導演高度讚賞，相信為阿嬌的表演打下了一支強心針。

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李少紅對阿嬌給予高度讚賞。（《演員請就位》截圖）

陳凱歌公開讚阿嬌眼神非常動人。（《演員請就位》截圖）

另外，阿嬌亦表示是次出演都紅一角令她壓力大增，如此高難度的挑戰令她學習了許多：「很喜歡我們這個作品，也算是彌補了我的遺憾了。很喜歡裡面每一個角色，他們都是我該學習的對象，凱歌導演說只要在同一個鏡頭裏其中一個人的眼神不對整條片就是作廢！上次的表演全靠眼神，這次完全沒有視線也沒有用外在的物件來讓眼球失去聚光點，所以壓力很大。謝謝每一位的努力，耐心和包容。」看得出阿嬌真的非常用心去演繹。最後他們的演繹是獲得現場觀眾投票勝出，打敗郭敬明導演。