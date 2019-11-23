楊明清路障驚被「裝修」　燉湯店生意下跌三成：好多人都捱緊

無綫（TVB）藝人楊明日前被拍得在觀塘清理路障，他昨日（22/11）出席魔術師甄澤權的感謝宴時表示，當日由於路障堵塞約45分鐘，才決定自己動手清理。他接受《香港01》訪問時說：「都係趕返工嘅時候塞咗好耐，到終於我塞到前面嘅時候，見到情況都幾嚴重，咪執埋一邊囉。」

楊明昨日與女友莊思明一同出席甄澤權的十大傑青獲獎晚宴。（陳順禎攝）

他又說：「我諗做咩行為，呢個世界都會有人不滿嘅。我覺得我做呢件事，冇諗過有啲乜嘢唔啱，見到有路障就清咗佢。如果冇人執開佢，根本冇人會行到，我淨係知呢一點，所以做到幾多就幾多囉。」再遇到同樣情況，也會清路障？「都會吖。」覺得示威者做法有問題？「每個人都有表達自己諗法嘅，我又唔想抨擊佢哋，至於阻到人哋正常生活去達到自己目的嘅話，我覺得可能佢哋用錯咗方法囉。」

楊明表示燉湯店收入都受到影響。（陳順禎攝）

楊明也表示旗下四間燉湯店最近也受了不少影響，生意額大概跌了兩至三成。「不過，相信都唔只我哋，因為香港市面好多人都係喺到捱緊同頂緊。」會否擔心因為拆路障而令自己店舖被「裝修」？他想了一會，回答說：「其實擔心都係冇用，你話驚唔驚，梗係驚啦，但係除咗擔心又做到啲咩呢？最緊要係盡快平息到呢件事，等大家去返正常生活。」