【逃犯條例】楊明稱從來冇批評和平示威者：我心態同立場都好清晰

楊明今天（25日）出席由黎諾懿主持的綜藝節目《懿想得到》的發布會，楊明直言這次能有幸當選這個節目嘉賓是一件很幸運的事：「其實我同諾懿都識咗冇19年都有18年，仲記得當年係同佢拍攝劇集《戀愛自由式》識佢，拍完之後又係同佢去馬來西亞拍旅遊節目，咁就一直做兄弟到依家。但當中好多年冇合作，所以事隔咁多年再合作真係好開心，今次又咁岩去返馬來西亞。」

楊明在拍戲《懿想得到》第一天表示已經好想和諾懿絕交，因為諾懿帶他到65樓層高的玻璃幕牆拍攝。（梁碧玲攝）

早前落選港男梁裕恆（Flow）在個人社交網站上貼出多張疑似TVB劇集《機場特警》台前幕後Whataspp群組對話截圖，其中內容包括是疑似楊明在批評反對修訂《逃犯條例》的示威者。這件事情發生至今楊明今天作出回應：「其實呢件事情對我唔係好大影響，係會有啲市民同網友會係我社交網站抨擊我。咁我都想喺到講聲，其實我從來都冇評論過一啲和平嘅示威者，可能有啲人想斷章取義，將標題同埋我所講嘅嘢夾埋一齊。我重新一次，我鬧嘅只係鬧我上面條片，挖磚、鬧記者、兇記者個啲人。咁明眼人都會知道我話緊邊啲人，我心態同立場都好清晰，唔需要其他人硬塞一個立場畀我，我立場就係和平，反暴力就係咁簡單，希望大家都平平安安最緊要。咁希望同事之間唔好搞咁多嘢出嚟，可能有好多人都有自己嘅目的同方向，但係唔好係一個咁混亂同社會有咁多問題嘅時間再做一啲問題出嚟，靜一靜會好啲。」

+ 2

此事發生後，楊明並沒有與Flow恩斷義絕，他說：「始終大家都係劇組日見夜見咗4個月，一齊好辛苦拍完《機場特警》，都昇華咗唔係同事咁簡單，雖然呢個係我單方面咁講。但我唔知道佢對我哋個Group嘅人當係朋友定同事，呢個不能夠管束，但我仲當佢係朋友。」不過明顯Flow是想借著這件事情搏上報，楊明表明是有少少失望：「我諗佢係有事想講，但佢自己講就冇乜人留意到，可能要搵啲嘢幫下手。但冇辦法，各人有各人睇法同方向。」