楊明駕90萬平治遇示威者堵路　親身落地移走路障：堵路都好誇張呀

昨日（11日）因應響應「三罷」行動，多區爆發嚴重警民衝突，今日（12日）繼續有示威者在多區進行堵路，並進行快閃集會活動。過去曾發表過批評示威者言論的楊明，今日下午被發現現身牛頭角，並獨自在馬路上移走由示威者設置的路障。

楊明過去被指多次批評示威者。（Instagram：@matyeung）

有讀者向《香港01》爆料，指在牛頭角遇上駕駛着黑色BENZ座駕的楊明。由於楊明的車前面有停在路邊的藍色私家車，而且馬路上亦佈滿由示威者放置的發泡膠盒、雪糕筒和欄杆等路障，導致他的座駕無法繼續前行。結果楊明下車將堵塞馬路的障礙物搬走，不過示威者隨即上前將他搬走的路障搬回原地，後來他再度下車搬走障礙物，結果終能成功「無花無爛」地駛走價值約90萬的BENZ靚車。

楊明的黑色BENZ約價值90萬。（Lihkg）

楊明的黑色BENZ座駕前面有停在路邊的藍色私家車，導致他的車無法繼續前行。（照片由讀者提供）

楊明回應《香港01》記者表示，自己由九龍灣駕駛回將軍澳時遇上堵路情況，令本來只需15分鐘的車程使他被逼停在路上約半個鐘至45分鐘，結果回到TVB時遲大到：「遲咗好多！但都知道依家時勢，好多人都係會遲㗎喇。」他亦直言有想過放棄自己揸車：「依家全香港都好唔方便，呢幾日有諗過坐交通工具，但都冇辦法避免，有好多交通工具都有啲受破壞。」問道貿然落車搬走路障會否擔心安全問題，他表示：「我諗都冇得驚咁多喇，堵路都好誇張呀呢幾日都，如果冇人幫手清一清嘅話，冇乜人會行到囉！自己做到幾多就幾多啦！」

楊明今日（12日）於牛頭角移走由示威者設置的路障。（照片由讀者提供）

其實楊明過去曾多次批評示威者做法，今年6月落選港男梁裕恆（Flow）在Facebook上載多張疑似TVB劇集《機場特警》台前幕後Whataspp群組的對話截圖，當中疑似楊明以「佢老X成班癲X咗」來批評反對修訂《逃犯條例》的示威者，但楊明當時回應指「冇評論過一啲和平嘅示威者」。直到上月，楊明發現自己投資的燉湯店門口被發現貼上「支持香港」、「五大訴求缺一不可」等字句的文宣，馬上將有關文宣撕下並發聲明，表示文宣由一名員工私下貼上，更指「本店不是表達政見的地方」。

好落力。（照片由讀者提供）