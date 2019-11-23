Kim Kardashian拍片回顧13年進化史　首次亮相Met Gala慘成笑柄

美國名媛Kim Kardashian無論衣着及言行都非常出位，一舉一動都成為大家關注的焦點。作為話題女王的Kim，頻頻獲邀出席時尚活動及頒獎禮，每次的造型都必定掀起外界熱烈討論。日前她為雜誌《Vogue》拍攝了一條影片，在片中用21個造型回顧自己過去13年間的時尚進化史，當中除了有不少「黑歷史」之外，更有一個造型令她慘成大家的嘲笑對象。

Kim Kardashian為雜誌《Vogue》拍攝了一條影片，在片中用21個造型回顧自己過去13年間的時尚進化史。（YouTube影片截圖）

Kim一向衣著及言行都非常出位，話題性十足。（Getty Images）

出身富裕家庭的Kim，初期是因為Paris Hilton的朋友及造型師身份而受到傳媒關注。當年兩人經常出雙入對，Paris是上流社會的千金小姐，但藉藉無名的Kim只被視為Paris的跟班。在片中的第一個造型，就是Paris同Kim拿着同款LV金屬色手袋的同框畫面，至今仍是經典。

Kim同Paris Hilton當年經常出雙入對，但藉藉無名的Kim只被視為Paris的跟班。（YouTube影片截圖）

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在與美國說唱歌手Kanye West拍拖之前，Kim曾經歷兩段婚姻，直至兩人正式在一起後，Kim因為Kanye的關係而第一次踏上了夢寐以求的Met Gala紅地氈：「當時我已經懷孕，整個人都浮腫，但我想這是我第一次來一定要闖出名堂。當時Kanye是表演嘉賓，而我只是跟着他來的，實際上並沒有被邀請，但我覺得沒關係，因為我從未想過可以參加。」

2013年Kim同Kanye West一起出席Met Gala，這也是她首次出席這個盛會，但就慘被恥笑。（Getty Images）

點擊下圖回顧Kim出席Met Gala的造型：

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為了出席今次的盛會，Kim挑選了一條花花高衩連身裙亮相，但沒想到這個造型令她成為大家的笑柄，網民嘲笑她身上的裙就同沙發布料差不多：「我回家路上一直在哭，因為我簡直不敢相信。」雖然Kim備受爭議，但無可否認的是如今的她不但家庭幸福美滿，個人事業亦非常成功，在IG坐擁超過1.5億粉絲，出一個Post可以為她帶來約235萬至390萬港元的收入。2017年Kim成立個人美妝品牌KKW Beauty，掀起全球女士瘋搶，今年再推出塑身衣系列，撈到風生水起，絕對是人生勝利組！

Kim在IG坐擁超過1.5億粉絲，今年她推出塑身衣系列，自己做埋生招牌。（IG@kimkardashian）

點擊下圖重溫Kim更多大膽造型：