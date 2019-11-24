撰文提及《南海》取消重演　彭秀慧疑暗寸高志森：老闆唔係大晒！

經典舞台劇《南海十三郎》原定2020年4月於西九戲曲中心重演，不過早前有指，因為台前幕後集體「杯葛」辭演而被迫令重演計劃觸礁，有劇場中人向記者確認消息屬實，身為監製的高志森事後接受傳媒訪問時進一步透露細節，指原定於11月15日拍攝宣傳造型照，惟近日香港治安環境欠佳，經與謝君豪及投資方、贊助商商議之後，彼此覺得於時局惡劣下演出，對票房與工作人員安全都有影響，決定押後演出。

而就在取消重演的消息傳出後，網上有一張疑似是由高志森發出的WhatsApp短訊截圖，於網上瘋傳，據報道指，這則短訊最早出現在「南海2016巡迴演員」的WhatsApp群組，短訊的內容既承認《南海十三郎》2020年重演計劃取消外，亦語帶諷刺的說：「所謂的『杯葛者』也就不用圍爐取暖了。」之後他更大口氣的說，有信心《南海》可以在中國內地公演，「我團絕對可以演一個沒有任何香港台前幕後參與南海十三郎，巡演全國！天大地大，中國市場很大！香港演藝人也就不要自視過高了！」

Kearen在最新一期《明報周刊》撰文，以「老闆不是大晒」為主題，文中雖然沒有指名道姓，但「熟書」的讀者都聯想得到，她疑似是暗諷《南海十三郎》取消重演以及高志森。（資料圖片）

Kearen在文章中指出，一個成功的老闆，用錢買回來的不是員工的時間，而是他們為老闆服務的心，因為整個團隊萬眾一心，並非單純的一買一賣，更看重於彼此有沒有相同的理念和價值觀。「一個你珍惜的夥伴的價值，是超越了任何一個合作酬勞。」（資料圖片）

彭秀慧撰文疑暗寸高志森：只得你一個人絕對不能完成事情

而同樣身為舞台劇監製的多媒體工作者彭秀慧（Kearen），於周五（22/11）出版的最新一期《明報周刊》在其個人專欄「留點獨白」發表標題為「老闆不是大晒」的文章，指自己從來都沒有想當老闆的念頭，但因為做劇場創作，需要一整個團隊做支撐，所以才漸漸習慣，成為一個「老闆」。但文章的重點其實是在最後一段，Kearen雖然沒有指名道姓，但「熟書」的讀者都知道，她疑暗諷《南海十三郎》取消重演以及高志森，並以「做老闆應有擔當」的角度來說明，字裏行間語調辛辣。

「最近聽到有一個本地劇團因為一些原因被很多後台劇場工作者杯葛，看到劇團領軍回應聲稱『沒有誰都可以成事』之類的言論，我當然不會為這個回應感到奇怪，也沒有覺得可惜，反正我已經有很長時間沒有看過這個劇場的演出。只是他提醒了我，一個團隊每一個崗位都有其重要性，有沒有能力找最好的人去擔當每個崗位就是最後『作品』成敗的關鍵，做老闆從來不是大晒的最大原因，是只得你一個人絕對不能經營任何事情。」Kearen又指，一個成功的老闆，用錢買回來的不是員工的時間，而是他們為老闆服務的心，因為整個團隊萬眾一心，並非單純的一買一賣，更看重於彼此有沒有相同的理念和價值觀。「一個你珍惜的夥伴的價值，是超越了任何一個合作酬勞。」

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