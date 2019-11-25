【具荷拉離世】與前男友曾拍性愛影片 黑心網友竟要求公開

韓國女團KARA前成員具荷拉昨日（24日）當地時間下午6時9分被發現倒斃於首爾江南區清潭洞的寓所，終年28歲，警方在現場發現紙條，懷疑是具荷拉遺書，現正調查具荷拉死因。不少網民將矛頭直指前男友崔鍾範，皆因具荷拉曾被男方施暴，被毆打至宮和陰道出血，又被威脅公開性愛影片，令具荷拉的事業、身體和心靈重創。具荷拉離世後，有網民發現崔鍾範讚好網民對具荷拉的惡意評論，令崔鍾範再受網民討伐。

KARA前成員具荷拉昨日被發現倒斃於首爾江南區清潭洞的寓所，終年28歲。（視覺中國）

韓團KARA前成員具荷拉傳死訊 江南警局指在其寓所發現時已斷氣

有韓國網民發現具荷拉5月試圖輕生時，有人在Instagram留言稱「為甚麼我覺得具荷拉在說謊呢」，當時有18人讚好該條留言，其中一人正是崔鍾範。韓國網民認為當時崔鍾範的反應相當冷血，加上崔鍾範在毆打具荷拉案被判監1年半，緩刑3年，而性暴力案件更因證據不足被判無罪，所以不少網民湧入崔鍾範Instagram留言，對崔鍾範猛烈批評，男方現時已將Instagram轉為非公開。

前男友崔鍾範曾毆打具荷拉至子宮和陰道出血，又被威脅公開性愛影片，但他毆打具荷拉案被判監1年半，緩刑3年，而性暴力案件更因證據不足被判無罪。（視覺中國）

有韓國網民發現具荷拉5月試圖輕生時，有惡意留言稱「為甚麼我覺得具荷拉在說謊呢」。（Twitter/@sana___0423）

當時有18人讚好該條留言，其中一人正是崔鍾範。（Twitter/@sana___0423）

【具荷拉離世】死前IG仍受盡韓網民惡意抨擊：長得像ET一樣

此外，韓國演藝圈和民眾就具荷拉離世感到震驚和悲傷，不過有人竟然在具荷拉離世新聞下留言，要求崔鍾範公開具荷拉的性愛影片，因為「反正現在也沒有人告你了」，引起強烈反彈。有網民本月15日在韓國青瓦台網站國民請願留言板發起「請重新修改對加害者的性犯罪量刑標準」的請願，隨着具荷拉死訊傳出，今日（25日）上午得到了20多萬人支持，韓國政府須就請願作出回應。

有人竟然在具荷拉離世新聞下留言，要求崔鍾範公開具荷拉的性愛影片，因為「反正現在也沒有人告你了」，引起強烈反彈。（Naver）