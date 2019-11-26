【娛樂大家】姜皓文完美演繹刺客隱藏方式　3類狼人分工殺盡好人

場上局勢愈混亂，對狼人陣營愈有利。

由阿姐汪明荃主持的無綫綜藝節目《娛樂大家》中，「狼人宮廷版」環節自啟播後一直備受關注，其放置在YouTube頻道的「完整版」片段，往往能引起網民熱烈討論。在最新一集的「狼人宮廷版」中，由戴祖儀（刺客王）、郭子豪、姜晧文（黑仔）以及蔡潔組成的4人刺客陣營最終殺盡全場好人而獲得勝利，當中生存到最後的黑仔成功騙過所有人，完美演繹「隱狼」的工作。

其實狼人殺遊戲中真的有「隱狼」這個角色，但並不為「節目類」狼人殺遊戲中常見的角色牌。（影片截圖）

狼人在明 好人在暗

其實「狼人殺」的遊戲，以輪次和功能性而言，狼人是絕對的劣勢。不過狼人是局內唯一對場上玩家陣營最清楚的玩家，並清楚知道隊友的位置，所以事實上狼人是在明，而好人卻是被蒙在鼓裡。而由於狼人在晚上殺人時可以溝通，所以可以靠打暗號去商量策略。而狼人的操作主要分別3類，分別為「隱狼」、「倒勾狼」和「衝鋒狼」，局內的好人經常會因為不同狼的操作而混淆了個人視聽。

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狼人的分工有助分辨好人陣營的身份，以助狼人「屠邊」去取得勝利。（影片截圖）

扮無知的「隱狼」

「隱狼」，顧名思義，是要盡量隱藏自己身份的狼人，通常都是一般狼人的操作。以最新一集「狼人宮廷版」為例，黑仔就完美演繹到「隱狼」的精髓。而成功掩飾身份，主要是看發言，而「隱狼」通常出現在順序較中間的位置，如3至8號位。「隱狼」的發言多以重覆其它玩家的言論來掩飾自己不過局內提供資訊的行為，順勢加以附和，偽裝成為沒有思想的「愚民」，暗地裡跟風就是「隱狼」的打法。而最適合「隱狼」操作的情況，是局內「帶風向」的好人成為焦點牌的時候，附和場上其它玩家將「好人」票死。

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黑仔生存到最後。（影片截圖）

扮好人「倒勾狼」

「倒勾狼」是一種偽裝成好人在場上分析局勢的狼人，無論觀點、言論、邏輯分析都是一位不折不扣的好人方向，更甚的會將針對狼人隊友去分析，務求讓好人都完全相信「倒勾狼」是好人陣營，所以會出現「狼人互踩」或「出賣隊友」的假像。這是雪狼局中，雪狼慣用的操作，基於預言家查證雪狼是好人陣營的情況下，「倒勾狼」的身份在局上地位很高，往往直至完局一刻，好人仍然找不出「倒勾狼」的玩家。

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「倒勾狼」的打法對邏輯思維要求很高，頭腦一不清醒，好容易在發言時被發現端倪，今集郭子豪做得唔錯，成功激死林穎彤！（影片截圖）

扮神職的「衝鋒狼」

「衝鋒狼」的打法是以最快速度辨認到好人陣營中「神職」和「村民」的位置，利用發言令自己成為場上的焦點，是主力帶風向的打法。所以，「衝鋒狼」經常會冒某個神職，引真正的神職現身以助隊友確認位置，確保狼人取勝的輪次不會落後。所以，「狼王」擔任衝鋒狼的角色較為常見，因為「狼王」即使成為焦點牌被投票票死後，仍可以發動「狼王」技能去帶走場上仍生存的玩家。但一般的狼人要打「衝鋒狼」操作亦很常見，類似是犧牲自己去令隊友身份更高的打法。

如果狼人們都識得分工合作，好人陣營就頭㾗喇！（影片截圖）

戴祖儀係經常用「倒勾狼」的打法，扮好人：