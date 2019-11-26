素顏劉亦菲與《魔雪奇緣2》海報合照　網友熱議：下次到木蘭公主

「神仙姐姐」劉亦菲憑藉清純的樣貌與空靈的氣質圈粉無數，雖然私底下她相當低調，但幾乎每次一舉一動都能在網絡掀起波瀾。

昨晚（25日），劉亦菲在微博分享了兩張與友人觀看迪士尼電影《魔雪奇緣2》（Frozen）照片，相中她一身休閒打扮，梳起馬尾，舒適隨性，同電影海報的兩位公主「合照」，青春又俏皮，同大學生無異。

劉亦菲一身休閒打扮觀看《魔雪奇緣2》，青春、隨性又俏皮。（微博@劉亦菲）

在另一張與友人的正面合照中，劉亦菲幾乎以全素顏出鏡，只以淡淡的唇膏做修飾。雖然眉毛很淡，但她臉頰飽滿，肌膚白皙光滑，面色紅潤，狀態非常好，無論正面側面都美到無死角，完全看不出已經32歲，因此在網絡引起熱議，更登上熱搜。

這是劉亦菲相隔3個多月，再次在微博曬出照片，網友們見到後都非常激動，大讚「純素顏啊，眉毛都沒化那種！可就是好看得不得了」、「顏值太絕了」、「下一次出場的就是我們木蘭公主」等。

【花木蘭】試映後兩大改動令觀眾不滿 傳迪士尼要花4個月重拍？

32歲的劉亦菲皮膚狀態非常好，網友大讚「神顏值」。（微博@劉亦菲）

迪士尼真人版電影《花木蘭》將於明年上映，作為迪士尼首位亞洲公主，劉亦菲自然備受矚目，她在預告片中「巾幗不讓鬚眉」的氣勢更令人印象深刻，觀眾都紛紛表示期待。

劉亦菲扮演的花木蘭眉宇間英氣十足。（IMDb）