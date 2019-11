美國娛樂雜誌《Hollywood Reporter》近日選出25位荷里活上位新星,現年32歲的內地女星劉亦菲成為唯一上榜的華人女演員,其主演的迪士尼動畫《花木蘭》的真人化電影將於明年3月上映,相信屆時她將成為美國以致全球影壇的焦點。

更多《花木蘭》劇照

+ 3 + 2

劉亦菲受訪時憶述,當初收到《花木蘭》的試鏡邀請時,她正在放4個月長假,24個小時後她便飛抵洛杉磯,與一名健身教練連續做掌上壓及弓步訓練達一個小時,而這正是馬拉松式試鏡的一部份。劉亦菲亦提到最喜歡的電影是《羅馬假期》與《亂世佳人》(Gone With the Wind);最想與《黑天鵝》(Black Swan)導演Darren Aronofsky合作;每朝起身第一個使用的手機App是微訊;最喜歡的演員是妮坦莉寶雯(Natalie Portman);最喜歡唱K時唱《Let It Go》。