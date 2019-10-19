【花木蘭】試映後兩大改動令觀眾不滿　傳迪士尼要花4個月重拍？

由中國女演員劉亦菲擔正的迪士尼真人版電影《花木蘭》（Mulan），原定2020年3月26日於香港上映，不過今日（19日）卻傳來該戲將須進行為期數月的大規模重拍或補拍，未必會否影響上畫日。

劉亦菲發表撐警言論後，引起世界不少人發起「#BoycottMulan」（杯葛花木蘭）行動。（網上截圖）

早前劉亦菲在個人微博發表撐警言論，內容為「我支持香港警察，你們可以打我了」引起香港市民極度不滿，紛紛發起罷睇《花木蘭》行動，在各網上評台加上「#BoycottMulan」（杯葛花木蘭）的Hashtag，甚至曾提出萬人圍堵迪士尼的行動。

《花木蘭》重大的戰爭場面需要重拍。（劇照）

有機會押後上映

根據外媒《The DisInsider》消息指出，真人版《花木蘭》的預告片雖然在外國有不少好評，但卻在試映會上得到的回應並不理想，所以迪士尼方面計劃由今個月開始，投入大規模式的重拍或補拍，有傳需時4個月時間，有機會推遲到2020年2月才能完成拍攝的部份，似乎未必趕得及在3月上映，而目前對於重拍或補拍的內容仍未知之數，有傳重大的戰爭場面都需要再拍過。

這個妝容應該只有外國人能接收及大讚。（劇照）

兩大改動美國觀眾都唔撐

有參與試映會的觀眾表示電影版跟動畫版差異太大，鳳凰取代了木須龍，還要不會說話，而且劉亦菲將不會演唱《花木蘭》經典主題歌曲《Reflection》，只用了部分動畫版的配樂，打破了迪士尼的傳統，令到試映的美國觀眾表示不滿意，由於試映會偏向差評，沒有達到迪士尼預想的效果，所以迪士尼作出重拍這個重大的決定也是十分應該。

對於《花木蘭》會否延期上映，外國媒體都有另一講法，因為該戲的補拍會從本月即時開始，加上要協調演員的檔期，有關重拍或補拍工作或須持續大概4個月時間，但在補拍同時，後期製作亦會同步進行，確保電影檔期不受影響。雖然目前迪士尼並未發表官方消息證實，但重拍或補拍一事似乎勢在必行。

最新消息

根據最新外媒消息《The DisInsider》再爆料，雖然目前有指迪士尼真人電影版《花木蘭》試映反響不佳，將會進行大量補拍，時間更有可能持續4個月。但他們再補充得到的內部消息為《花木蘭》的確將會補拍，不過只是「荷里活常見的追加拍攝」級別，並沒有要補拍或改動整場戲，更不是外界所傳的「大規模重拍」，而時間上也並非4個月，而是1至2週左右的時間。