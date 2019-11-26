【具荷拉離世】8年前被韓國傳媒踢爆戀情　龍俊亨IG低調致哀

韓國女團KARA前成員具荷拉24日被發現於首爾清潭洞寓所離世，終年28歲。具荷拉死訊衝擊韓國演藝界，具荷拉身邊好友如KARA隊友韓昇延、金希澈、IU等均大受打撃，而具荷拉唯一公開承認的前男友，前Highlight成員龍俊亨亦在Instagram低調致哀。

具荷拉24日被發現於首爾清潭洞寓所離世，衝擊韓國演藝界。（視覺中國）

具荷拉好友和部分藝人反應

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龍俊亨早前因捲入鄭俊英散播非法影片風波，宣布退出Highlight，將Instagram轉為私人帳號，並刪除所有帖文和追蹤者。具荷拉死訊傳出後，有網民發現龍俊亨雖然沒有公開致哀，不過在Instagram的描述換上雙手合十的表情符號，低調悼念前女友。

具荷拉死訊傳出後，有網民發現龍俊亨向前女友低調致哀。（資料圖片）

龍俊亨雖然沒有公開致哀，不過在Instagram的描述換上雙手合十的表情符號，低調悼念具荷拉。（IG/@bigbadboii）

2011年，具荷拉和當時仍屬BEAST的龍俊亨被韓國傳媒「Dispatch」偷拍，兩人在街頭高調拖手，因而令具荷拉和龍俊亨戀情曝光。具荷拉和龍俊亨其後承認戀情，更令雙方粉絲大為震驚。不過，具荷拉和龍俊亨以行程繁忙為由，2013年3月宣布分手，結束兩年戀情。

2011年，具荷拉和當時仍屬BEAST的龍俊亨被韓國傳媒「Dispatch」偷拍，兩人在街頭高調拖手，因而令具荷拉和龍俊亨戀情曝光。（Viu《K1頭條》提供）

回顧具荷拉和龍俊亨戀情曝光相片