【具荷拉離世】曾被法官要求看性愛片　被批對具荷拉造成二次傷害

韓國女團KARA前成員具荷拉本月24日傍晚被發現於家中離世，終年28歲。雖然韓國警方仍在調查具荷拉死因，外界推測具荷拉曾被前男友崔鍾範被毆打至子宮和陰道出血，又被威脅公開性愛影片，令她心靈受創，加上受抑鬱症折磨，最終選擇輕生。有網民翻查審理具荷拉案時，主審法官吳德植（音譯）的言行，引起網民強烈不滿。

KARA前成員具荷拉本月24日傍晚被發現於家中離世，家屬為具荷拉設靈供粉絲吊唁。（視覺中國）

回顧具荷拉IG相片

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今年8月，具荷拉案一審判決前，吳德植要求檢方提供性愛影片作證據，具荷拉律師以公開影片，對具荷拉作二次傷害為由拒絕呈堂，又認為影片內容不是重點，更重要是崔鍾範要脅公開影片。然而，吳德植認為影片內容相當重要，最後具荷拉方面僅允許吳德植一人查看影片。

今年8月，具荷拉案一審判決前，吳德植要求檢方提供性愛影片作證據，當時律師反對有關要求，但在吳德植再三要求下，具荷拉方面僅允許吳德植一人查看影片。（視覺中國）

事後，吳德植認為具荷拉沒有要求刪除影片，很難確定是否違反具荷拉意願拍攝影片，而且崔鍾範承認部分控罪和反省，又考慮到崔鍾範被具荷拉割傷後，怒火中燒下才威脅具荷拉，最終崔鍾範在毆打具荷拉案被判監1年半，緩刑3年，但偷拍非法影片罪則因證據不足被判無罪。

吳德植認為具荷拉沒有要求刪除影片，很難確定是否違反具荷拉意願拍攝影片，最終偷拍非法影片罪因證據不足被判無罪。（視覺中國）

不只是韓國網民，小說家孔智英（音譯）也在Facebook質疑吳德植的做法：「法官為何要看這段影片呢？想判定（影片）多丟人？聽說，吳德植法官在判決書中還加入了發生性關係的具體場所和次數，真是不可思議。」有網民翻查過去吳德植的裁決，認為吳德植對性罪行都會從寬，但在詐騙罪行則會嚴懲，因為受到網民鞭撻，有人更在網上公開吳德植的個人資料表達不滿。

小說家孔智英明言難以理解法官做法，又對吳德植在判決書中還加入了發生性關係的具體場所和次數感不可思議。（Facebook截圖）