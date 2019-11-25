【具荷拉離世】金希澈、韓昇延聞訊受打撃　IU演唱會忍痛獻唱

韓國女團KARA前成員具荷拉昨日（24日）突然在家中離世，終年28歲。韓國不少藝人對具荷拉離世感到震驚。KARA隊友韓昇延身邊人士指出，韓昇延聞訊後大受打撃，一度想到具荷拉寓所確認死訊，與具荷拉情同兄妹的金希澈雖然沒有公開表態，卻悄悄清空Instagram的所有關注人，令人擔心具荷拉身邊好友狀況。

具荷拉昨日突然在家中離世，KARA隊友韓昇延聞訊後大受打撃，一度想到具荷拉寓所確認死訊。（IG/@koohara）

金希澈與具荷拉情同兄妹。（網上圖片）

金希澈雖然沒有公開表態，卻悄悄清空Instagram的所有關注人。（IG/@kimheenim）

除了韓昇延和金希澈， IU昨日假首爾奧林匹克體操競技場舉行演唱會，在第二次安可環節時，IU神情哀傷走到台上，似乎已經得悉具荷拉離世的消息。IU坦言猶豫應否出場：「聽到大家唱《夜信》，這首歌本來不悲傷，但今天不知為何很難過。」有粉絲見狀，直呼：「回去（後台）也沒關係，不要勉強。」但專業的IU回應：「不要這樣說，我想哭。」到最後獻唱《Dear Name》前，IU明言不知如何唱完歌曲，呼籲歌迷在自己唱不下去時，要幫她唱下去，又希望《Dear Name》能為大家帶來安慰，然後一同擁抱愛活下去。

IU（中）過往與具荷拉（右）一同擔任《人氣歌謠》主持。（網上圖片）

IU昨日舉行首爾演唱會時收到具荷拉離世的消息，仍忍着傷痛完成安可。（YouTube/@있잖아）

點撃睇其餘悼念具荷拉之藝人