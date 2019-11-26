【具荷拉離世】生日祝賀成最後訊息　T.O.P已讀不回深感懊悔

韓國前女團KARA成員荷拉（本名具荷拉）於周日（24日）下午被發現在首爾寓所內身亡，終年28歲，噩耗震驚韓國演藝圈，不少藝人發文悼念。韓國天團BIG BANG成員T.O.P昨日（25日）在Instagram限時動態上載具荷拉於月初祝賀自己生日的訊息，但因自己沒有回覆對方已深感懊悔。

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T.O.P對具荷拉的離世相當不捨。（Instagram：@choi_seung_hyun_tttop）

在T.O.P分享的對話截圖中顯示，具荷拉於9月25日說：「哥哥，你看了嗎？請你看一下（MV）吧！」，並興奮地向T.O.P分享新歌MV《Midnight Queen》的鏈結。T.O.P大讚對方是一個有夢想、對音樂工作充滿熱情，既善良又心軟的人。不過最令T.O.P後悔的，是已讀不回具荷拉生前傳送給他的最後一則訊息。她於T.O.P生日翌日（5日）傳送訊息祝賀他：「雖然遲了，祝你生日快樂。」並附上一個可愛的心心眼老鼠表情符號。T.O.P重看訊息感到相當懊悔：「最後一則訊息是一條沒能回覆的生日訊息…真的很對不起，荷拉呀，在好地方安息吧...」

T.O.P大讚對方是一個有夢想、對音樂工作充滿熱情，既善良又心軟的人。（Instagram：@choi_seung_hyun_tttop）

具荷拉的生日祝賀成為二人最後一則訊息。（Instagram：@choi_seung_hyun_tttop）

BIG BANG隊長權志龍（G-DRAGON）與具荷拉同是好友，上月26日正式退伍後更馬上與對方相約見面，可見二人的好交情，當時具荷拉更將二人合照放上Instagram，並寫道「我們一起加油！」。G-DRAGON、具荷拉、Brown Eyed Girls成員佳人以及上月自殺身亡的雪莉（Sulli）同屬好友，四人曾相約同遊主題公園可見情誼深厚，不過如今合照中的具荷拉及雪莉均已離世，令人相當心痛。

具荷拉上月30日上載與G-DRAGON的合照，並寫道：「我們一起加油！」（Instagram：@koohara）