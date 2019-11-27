【高以翔逝世】高媽媽馬來西亞急買機票　因簽證問題暫未能出發

台灣藝人高以翔27號凌晨，於內地錄影節目時發生意外，經搶救後終告不治，終年35歲。他的經理人公司老闆王鈞、丘秀珠已經馬上趕赴浙江，高以翔女友Bella亦跟隨前往，而高媽媽則因為簽証問題暫時仍未能起行。丘秀珠稍早表示：「昨晚急救無效後，我們都必須緊急趕往當地，但高媽媽沒有簽證，所以今早緊急在處理。」

高以翔於內地錄影節目時發生意外終告不治，終年35歲（視覺中國）

高家三兄弟感情要好。(微博：@高以翔 Godfrey)

台灣型男高以翔內地錄影節目暈倒 心臟停頓送院搶救證實不治

高以翔原名曹志翔，喺台灣出生，爸爸係台灣富商、而媽媽則曾獲馬來西亞小姐（檳城），家中三兄弟高以翔年紀最細。一家人感情一向相當好，高以翔不時貼出小時候同媽媽嘅合照，今年母親節放上小時候同媽媽合照話：「母情節（母親節）快樂，謝謝妳一直幫我洗得乾乾淨淨的，我記得我都很喜歡在這小泳池裡泡澡。」

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高以翔媽媽因簽証問題，暫時仲喺馬來西亞未能趕赴浙江。(微博：@高以翔 Godfrey)