【鳳弈．劇透】葉凝芝幫皇后除去傅貴妃　國師一個預言隱藏秘密

無綫熱播內地古裝劇《鳳弈》已經播了一星期，相信大家都已經非常了解女主角葉凝芝（何泓姍飾演）的個性。聰明的她靠着機智一步一步得到皇后的信任，令她在皇宮有了一定地位。而一直在皇宮等待魏廣（徐正溪飾演）的她，最終在近來接二連三收到對方的信件，從而二人就小心翼翼在永德宮庫見面，此時魏廣就將自己留在皇太后身邊的目的告訴對方，令葉凝芝明白他目前所做的一切。

葉凝芝非常聰明取得皇后信任。（劇照）

不過身在皇宮這個地方始終是事非之地，就在葉凝芝在許願樹祈福之時，就發現了一名受傷的女子，沒想到此女子就是傅貴妃的貼身宮女小華。正正因為小華之後的離世而引起一連串的後事，因為這一檔事正好讓皇后有個好機會拌倒敵人傅貴妃，因為小華的死令皇后懷疑是傅貴妃的弟弟傅詩桂所為，為了調查真相，皇后傾盡一切金銀珠寶，只望早日捉到真兇。

二人為了自由不惜一切幫助皇后。（劇照）

為了助皇后捉到真兇還給葉凝芝與魏廣的自由，他們就親身試藥引真兇上身，果不然在祈福大會上凝芝就拆穿了傅貴妃姐弟的詭計，幫皇后鬥贏了傅貴妃，而傅貴妃姐弟被處死。另外，因為國師嚴寬預言大梁最有權勢的人將會死去，皇后知道後心神不寧，而當時皇上聽聞亦非常不高興，就將嚴寬押回牢中，似乎當中有難言之語。