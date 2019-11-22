【鳳弈．劇透】好姐妹被姦污怒氣沖天　凝芝想辦法收拾朗坤

無綫熱播內地古裝劇《鳳弈》愈播愈緊湊，上回講到凝芝（何泓姍飾）與魏廣（徐正溪飾）失散之後，女方就陰差陽錯跌入了梨花學堂新招宮女的浴池當起宮女。正因如此就趁機入宮尋找魏廣，同時略施小計令皇后以為她有讀心術，令皇后相信她繼而滿足自己所提出的要求就是出宮。

凝芝f做宮女重遇魏廣。（劇照）

正因為皇后相信凝芝的關係，令皇后身邊的紅人郎坤（黎耀祥飾）發現不妥，勸皇后要小心對方，稱凝芝是一個善用花言巧語之人，望皇后能夠遠離她。沒想到皇后根本沒有用心在聽郎坤的建議，反而重視嚴寬，因為此人對皇后來說非常有用途。於是他就叫皇后帶他走出困局，剛好凝芝懂得變把戲就叫她幫助嚴寬，沒想到在沒有準備之下所謂的把戲被皇后識破，但最後凝芝成功說服皇后自己定能為她所用所以未有被殺。另一方面魏廣一路被追殺，又知道凝芝在宮中，決定進宮向太后求助。此外，凝芝因為答應皇后能幫助其大局，就順便請皇后批准請她的兩位好姐妹一同進宮服侍，沒想到因為一次被安排去御膳房打掃的工作換了好姐妹去（本身是凝芝），令好姐妹被朗坤的結義兄弟姦污，凝芝氣憤至極，決定想辦法收拾朗坤。