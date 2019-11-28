【多功能老婆．劇透】洪永城出軌被發現？　周柏豪載朱晨麗捉姦

《多功能老婆》上集回顧，風華（陳煒飾）查到劍雄去了北京，思蕾（朱晨麗飾）則得知和劍雄有瓜葛的女商家顏成功（于淼飾）曾在丈夫的公司體檢，使計逼宏立（洪永城飾）說出她的地址，宏立只能以假地址應付。藍飛和啟佳（阮天寶飾）到超巿購物巧遇浩田，啟佳誤把避孕套當糖果放進浩田購物車，令藍飛誤會浩田是個渣男，向他定立十大規條。浩田看新聞時發現藍飛的另一租客LALA精神失常，與藍飛母子趕回家，勸阻期間LALA以刀脅持啟佳……藍飛漸漸發覺浩田並非所想的渣男，風華和思蕾也對他大為讚賞。

以下內容有劇透，逃生門在此：

【多功能老婆】24歲女新人驚世脫俗 一出道已連掃五獎



【多功能老婆】小演員阮天寶獲大讚好演技 全劇最好戲竟然係佢？

洪永城被發現出軌？（劇照）

第四集（28/11）講到，思蕾（朱晨麗飾）和風華（陳煒飾）疑心宏立出軌，浩田（周柏豪飾）駕車載她們到會所尋夫，原來宏立（洪永城飾）和家人吃飯，怕思蕾受姑母楊嬋白眼才隱瞞，飯局不歡而散。思蕾回家向母親余雁妮哭訴，雁妮諒解並囑咐宏立努力「造人」。風華惹上官非，藉機會接近名律師榮聲隆，希望得到他的幫助……浩田終等到蘇蝶和男伴歐景琛出現，找碴不成借酒消愁，令藍飛（楊千嬅飾）意外得知浩田有個富爸爸。藍飛帶着兒子親子郊遊巧遇浩田，三人過了愉快一天。藍飛悄悄留訊息給劍雄，卻被成功偷偷刪除……