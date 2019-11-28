【靈異女僕】《鬼眼》導演首套劇集 恐怖又令人意想不到

由經典恐怖片《鬼眼》（The Sixth Sense）導演禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan）執導的AppleTV+懸疑劇《靈異女僕》（Servant），終於在今日上架，在爛番茄上的專業評分暫時有87%，在恐怖靈異類別來說成績已經算很好。其實在劇集正式推出前，AppleTV+已經發布了8段前導預告，每條片段雖然只得十幾秒，但已經足以勾起劇迷的好奇心。在正式開始煲劇前，就跟大家看清《靈異女僕》的四大重點。

《Servant》於11月28日正式上架，會先上頭3集，然後每星期更新一集。（AppleTV+圖片）

劇情主要講述一對夫妻原本過著美好的生活，可惜孩子Jericho在13個星期大時不幸離世，身為母親的Dorothy（Lauren Ambrose飾）一直都未能走出陰霾。丈夫Sean（Toby Kebbell飾）為了面對這場悲劇而求診，醫生建議Dorothy透過特別的治療方法來應對悲劇，就是將一個像真度極高的BB公仔放在家中，稱呼他為Jericho，更要對待真正嬰兒來對待這個公仔，後來兩人更聘請了一位年輕女子Leanne為Jericho當保姆。當然所有人都知道這個嬰兒是假的同時，Leanne卻將嬰兒照顧得過份地無微不至，情況開始令人感到不安。

《鬼眼》導演坐鎮 期待出人意表的劇情轉折

1999年上映的《鬼眼》（The Sixth Sense）令導演禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan）揚威國際，電影出現意想不到的結局已經成為他的標誌，而今次他如何處理拍攝劇集亦是劇迷最期待的。相信大家都感到好奇，究竟有什麼能令禮切沙也馬蘭重返公仔箱？劇集監製Jason Blumenthal早前在紐約動漫展透露，當時想將《Servant》的劇禮切沙也馬蘭看，可惜對方直接表示不會看別人的劇本。而死心不息的Blumenthal照樣傳了首兩集的劇本給對方，禮切沙也馬蘭竟然極速回覆，並在郵件寫上：「WTF！」

而對於禮切沙也馬蘭而言，他認為《Servant》的獨特之處是在情感上的表達遠多於肉眼實際能看見的情景：「對我來說，這些超自然的東西其實只是一個藉口，主要的目的就是去談論讓人類困惑和擔憂的事情，或著去談我們希望成真的事情，《Servant》是一個非常好的隱喻故事。」

禮切沙也馬蘭每次都會在執導的電影中客串，不知道今次他會飾演什麼角色呢？（《Servant》拍攝花絮）

假BB像真度極高 製作費價值1萬美元

在劇中看到的假BB Jericho像真度非常高，驟眼看起上來根本同真BB沒有分別。上星期AppleTV+發布了製作「Jericho」的短片，片中見到專業的工匠花了很多時間製作這個公仔。據知，這款令人毛骨悚然公仔名為「Reborn Dolls」，在現實生活中都會有人因工作需要而用reborn dolls用作訓練，亦有人好似劇中的Dorothy和Sean一樣，將它當作真BB來安慰失去孩子的傷痛。導演禮切沙也馬蘭曾在訪問中表示，這個reborn doll價值1萬美元，約7萬8千港元！

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整季拍攝只在一個場景 或更添神秘感

禮切沙也馬蘭所拍攝過的電影《異能仨》（Glass）、《思·裂》等，大多數都是在同一個空間拍攝，例如精神病院和地牢。而《Servant》的故事背景就設定在Dorothy跟Sean的家中，首季所有集數都是在這件屋中拍攝，認真說，這個環境設定對於製作團隊和製片商來說吸引力較低，但監製Jason Blumenthal就認為偏偏是這個劇本的設定，吸引了禮切沙也馬蘭執導。

要在同一場景拍攝一整季，很考驗團隊的功夫。（電視畫面）

食物成劇中最重要的母題

失去孩子的Dorothy因為這宗悲劇而暫停了工作，同時亦嚴重影響了日常生活。而丈夫Sean的正職就是一位廚師，飾演Sean的Toby Kebbell早前在訪問中表示《Servant》的最關鍵主題並不是在假BB Jericho身上，而是從食物及料理中領略出重要的意義，就像一家人飯聚的時候，Sean就要尋找新的菜式，意味為家庭帶來新的景象。另外，現實生活中Toby Kebbell的母親是一位名廚，他經常當母親的助手，所以在劇中看到的菜式，是真的全出自於他本人手筆。