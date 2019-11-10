AppleTV+懸疑劇《靈異女僕》11月28日上架　保姆照顧假BB劇情心寒

AppleTV+原創懸疑恐怖劇《靈異女僕》（Servant）日前再推出正式預告，讓劇迷先睹為快。劇集由《鬼眼》（The Sixth Sense）兼《思．裂》（Split）導演禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan）執導，更由《哈利波特》電影系列中飾演「榮恩」的Rupert Grint主演，其實有禮切沙也馬蘭坐鎮就已經夠睇頭，等了這麼久，劇集即將於11月28日上架。

《Servant》將於11月28日在AppleTV+上架。（AppleTV+圖片）

劇情講述一對夫妻原本過著美好的生活，可惜孩子在13個月大時離世，兩夫妻正透過特別的治療方法來應對悲劇，就是將BB公仔放在家中，稱呼他為Jericho，更要對待真正嬰兒來對待這個公仔，後來兩人更聘請了一位年輕女子Leanne為Jericho當保姆。當然所有人都知道這個嬰兒是假的，不過Leanne卻將嬰兒照顧得過份地無微不至，情況開始令眾人感到憂慮。

導演禮切沙也馬蘭擅長以精心懸疑的佈局及出人意表的結局而為人熟悉，在預告中完全能夠感受到詭異的感覺，看到那個像真度極高的嬰兒公仔，還有保姆的怪異行為，就已經令人毛骨悚然。另外，劇集中除了Rupert Grint，其他演員全部都屬好戲之人，包括Lauren Ambrose、《神奇4俠》演員Toby Kebbell、《權力遊戲》女星Nell Tiger Free等。