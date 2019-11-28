泫雅IG發長文自爆患病　憂影響工作瞞病情：被發現了誰還會找我

韓國女團f(x)前成員Sulli雪莉和KARA前成員具荷拉先後離世，令外界關注韓星的情緒和健康問題。今日（28日）傍晚，泫雅在Instagram發表長文，透露自己2016年初步診斷患上抑鬱症和恐慌障礙，後來確診患上「血管迷走神經性暈厥」。泫雅過往擔心會影響工作，遂沒有公開病情，最終決定鼓起勇氣向大家坦白。

泫雅在演藝圈活躍多年，健康卻亮起紅燈。（IG/@hyunah_aa）

泫雅表示一直以來在演藝圈埋頭苦幹，又有朋友和粉絲陪伴，所以即使自己健康亮紅燈，因而拖延至2016年才去求醫，卻被診斷患上抑鬱症和恐慌障礙，但泫雅卻對結果難以置信，即使之後一年，每周到醫院接受治療，泫雅仍然不相信自己患上抑鬱症。後來，泫雅在醫生建議下接受腦電波掃瞄以及不同檢查，才確診患上「血管迷走神經性暈厥」，讓泫雅大為錯愕。

泫雅在Instagram發表長文，透露自己2016年初步診斷患上抑鬱症和恐慌障礙，後來確診患上「血管迷走神經性暈厥」。（IG/@hyunah_aa）

泫雅指出，雖然不時因病暈倒，但她擔心「要是被人發現我生病了，誰還會來找我啊」，於是向所有人隱瞞病情，但泫雅每次暈倒時，都會對周遭的人感到抱歉，為了讓心裡過得好一點，所以決定向大眾坦白。泫雅在文章尾聲表示：「以後會努力過每一天，然而人無完美，我想不看別人的眼色，愛護自己，照顧好自己，好好過每一天。」

泫雅擔心擔心會影響工作，遂沒有公開病情，最終決定鼓起勇氣向大家坦白。（視覺中國）

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