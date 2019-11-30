【高以翔逝世】傳《追我吧》將面臨全員問責　主要負責人已被開除

大陸綜藝節目《追我吧》以戶外競技為主題，讓參與來賓挑戰高難度活動，卻在27日發生高以翔昏倒喪命意外，目前全面暫停拍攝。有網友爆料，因為出了如此嚴重的狀況，《追我吧》幾位主要負責人難辭其咎，目前已全部遭到開除。

目前《追我吧》全面暫停拍攝。（《追我吧》節目截圖）

微博上流出《追我吧》節目組最新現況，包括總導演、總製片等主要負責人都已被辭退，可能將面臨「全員追責」的情況。此外，因為節目出了重大意外，未來運動類型的綜藝節目都將重新受到審查，且範圍不只限於電視節目，就連網路綜藝節目也必須受審。

事實上，《追我吧》原本就以高難度挑戰出名，包括攀爬70公尺高樓、高空滑索等等，就連曾獲得奧運金牌的拳擊選手鄒市明參加，也一度摔進球池爬不出來，最後靠著工作人員幫忙才被拉出來。在高以翔出事的同一天，男偶像李汶翰也意外扭傷，被目擊腳纏繃帶、坐著輪椅出現在機場。

《追我吧》於27日發生高以翔昏倒喪命意外。（IG@godfreygao）

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高以翔事件發生後，《追我吧》所屬電視台浙江衛視發表聲明：「對此意外事件的發生，我們會深刻反思原因，對節目錄製所有環節進行全面檢查，更周全地做好節目安全保障工作。」對於這起意外，電視台深表遺憾和惋惜，也承諾會承擔相應的責任。

浙江衛視發表聲明。（微博@浙江衛視中國藍）

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