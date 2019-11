【高以翔逝世】未婚妻Bella開腔悼念摯愛：你和我終會相遇

與Bella拍拖3年,高以翔一直將戀情低調處理。(IG圖片)

台灣男星高以翔日前於拍攝內地綜藝節目《追我吧》時突然暈倒昏迷,其後送院搶救無效,不幸離世,終年35歲。其家人以及圈外女友蘇湘涵(Bella)即時聲往寧波處理後事。高以翔父親曹道成昨晚由內地返回台灣,在機場接返媒體訪問時,表示「很可惜,真的很可惜」。至於高以翔女友Bella,昨晚在個人IG個人簡介以英文寫上「whatever we are...You and I will always collide. (無論如何,你和我終會相遇)。」流露著無限的不捨。



Bella個人IG簡介寫上「whatever we are...You and I will always collide」

雙方一早已見過家長。

高以翔與Bella是透過運動員好友毛加恩介紹而認識,雖然Bella比高以翔小13歲,但二人因擁有很多共同嗜好,有傳早在2018年已秘密訂婚。高以翔曾在訪問中提到如果自己擁有戀情,大概會到結婚或是生小孩的階段才會對外公布,可見他非常保護愛人。而被問到如果為女友製造驚喜的情景題,他覥靦回答:「像在情人節買花,或是準備玫瑰花路,帶她去一個地方給驚喜,之後準備禮物,或是私人晚餐,當然要有蠟燭,這是 key point 。」



經理人公司今早鰥聲明,表示將於下周將高以翔運回台灣。