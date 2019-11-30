高以翔9個暖心舉動感動內地編劇　陸劇煞科宴變粉絲抱抱會

藝人高以翔27日離世，享年35歲。尚未上映的電影《囧媽》和電視劇《怪你過分美麗》都成絕響，出道以來他總是謙虛溫柔，對待女性員工更是體恤，只要和他合作過的人都只有讚賞，在《怪你過分美麗》殺青宴現場更一一擁抱了3、400位工作人員，他的溫暖和笑容將會永留我們心中。

《怪你過分美麗》成高以翔遺作。（《怪你過分美麗》劇照）

《怪你過分美麗》官方微博27日寫下長文，得知高以翔離世後，製作組人員打著群組電話但沒人說得出話來，傳來耳邊的都是啜泣聲，因為他們都忘不了在5月閱讀劇本會議時，有個大男生很早就到現場且默默坐在角落等著其他人，因為一直安安靜靜的話不多，每個人都還以為他很嚴肅。

但在拍攝海報時有人忍不住用英文說「以翔，You are so handsome.」高以翔露出了靦腆笑容，一直這麼穩重還在拍攝中獲得了「以翔老師」的外號。劇組人員透露他從沒遲到早退，認真敬業的態度也從沒說過一句「好苦呀」，不論工作人員是什麼崗位，他都一視同仁溫柔以待。

劇組人員透露高以翔從沒遲到早退。（《怪你過分美麗》花絮）

拍攝期間，高以翔雖然話不多但總會以行動表示，請工作人員喝飲料是基本，趁著空檔還會親手做手磨咖啡給大家喝，在飯店訪問看到特地來看他的工作人員就主動問「要合影嗎？」，身高194公分的他特別配合每個人的身高擺出禮儀腿。

煞科宴時現場有3、400人參加，高以翔特別帶了自創品牌的帆布包親手送每一個演職人員，更笑著和每一個大大小小工作人員擁抱感謝。他身為一個演員，對自己的要求更是高標準，這次在《怪你過分美麗》飾演律師常碰到專業名詞，他總擔心背的速度慢會拖累劇組，但其實每一場戲總是完美完成，他的助理也總是驕傲說著：「我們都背好了！」

藝人高以翔27日離世，享年35歲。（IG@godfreygao）

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《怪你過分美麗》劇組發文最後說道：「我們和他相處了一百多天，和他共同創作了這個作品。他付出了心血，付出了努力，在這個夏天，認真而完美地完成了莫北的表演。我們不會辜負他，我們會將這個作品更好地完成，讓所有人都能看到，莫北是有多麼得好，以翔老師是有多麼得出色！」

《怪你過分美麗》藝術總監梁振華也在訪問中提及：「高以翔是我見過最頂級敬業和友善的藝人，我們剛剛拍完那部戲，跟他相處得特別好，他在殺青的時候，和參加殺青宴的三四百個人，每個人擁抱告別，人生真的是太無常了。」

劇組悼念高以翔微博全文▼▼

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