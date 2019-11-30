﻿【高以翔逝世】下周運回台安葬　長眠地曝光同鄧麗君做鄰居

台灣藝人高以翔27日在內地寧波為浙江衛視真人騷節目《追我吧》拍攝，沒想到在拍攝期間突然感不適暈倒，隨後經過緊急搶救之後證實不治，終年35歲。而連日來對於高以翔的遺體如何處理，外界有許多猜測，不過據台灣媒體指出在經過其家人商討之後，最終決定將遺體運回台北安葬，最遲在下星期一（12月2日）順利抵台。而選擇的長眠地則位於新北市金山區的金寶山墓園中，此地亦安葬了不少名人，包括著名歌手鄧麗君、著名導演胡金銓、著名布袋戲大師李天祿等。

經理人公司證實高以翔遺體將運回台北安葬。（高以翔微博圖片）

據台灣媒體指高以翔的遺體在29日已經進行防腐作業，遺體會決定運回台北安葬。而他的經理人公司亦在當日公開發出聲明證實此事：「感謝國台辦體系各級人員全力協助，努力讓Godfrey能夠在下週順利運回台北。」而據指遺體運回台北的過程不簡單，最先會送往上海再經過上海運回台北。因為是寧波飛台北之間的飛機僅有窄體客機，而為了要將遺體送上符合規定的廣體客機運回台北，因此才選擇最近的上海。至於是透過客機艙還是專機運回台北，目前經理人公司尚未正式回覆。

經理人公司發聲明。（微博圖片）

另外，有指高以翔的長眠地將會選擇在台北知名墓園中，是位於新北市金山區的金寶山墓園。此墓園是台灣境內寶塔業之頭，有多元化的安葬選擇，例如「制式家族骨灰穴」、「制式家族棺葬穴」、「客製化造型墓園」、「日光苑靈光區」、「萬佛塔大殿靈位區」等，而一代歌后鄧麗君則安葬在此地的「筠園」中。據指金寶山墓園的塔位要價三十萬元新台幣（約8萬港元）起跳，視乎選擇安葬的墓園而定，過千萬元新台幣的墓園都有。

據指高以翔將安葬在新北市金山區的金寶山墓園中。（金寶山墓園官網截圖）