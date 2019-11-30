【高以翔逝世】高以翔出事附近有「救心機」　網民質疑節目組疏忽

35歲的台灣藝人高以翔於內地拍攝節目《追我吧》時猝死，噩耗震驚娛樂圈。連日來，高以翔的家人、朋友和粉絲們都沉浸在巨大悲痛中，至今無法接受。而事發後，網友質疑節目組未在黃金時刻搶救有疏忽，近日又有內地網友發現距高以翔出事現場才300公尺的寧波國際金融中心就有急救設備AED（自動體外心臟去顫器，又稱救心機），稱如果發現及時，絕對有機會挽回一條生命。

高以翔已經離開了大家。(高以翔微博圖片)

有網民發現出事地點附近有「救心機」！（微博截圖）

該節目所屬電視台浙江衛視發出聲明講道：「節目現場醫護人員第一時間展開救治，並緊急將其送往醫院。」據知，高以翔跑步途中突暈倒昏迷、心跳停止，雖在他昏迷當下有接受心臟復甦搶救，但心臟科專科醫生張誠謙指，在出現心律不正或心臟停頓的危急關頭，旁人如果有相關知識，應即時採取心肺復甦，如能使用自動體外心臟去顫器（AED）則更理想。

浙江衛視就高以翔意外事故，發出道歉聲明。（浙江衛視微博圖片）

心臟科專科醫生張誠謙（受訪者授權提供）

急救除了要知道方法，亦須分秒必爭，張醫生表示，不少研究都指心臟停頓後4分鐘內是搶救的黃金時間，若得到正確心肺復甦急救，約有五至六成的病人能夠存活；相反，一旦超過6分鐘，生存機會只剩兩成，超過10分鐘更只有1至2%。不過，張醫生強調，根本性的心肌梗塞問題未解決，病人即使恢復正常心跳，亦要即時送院就醫，而且如果血管阻塞情況嚴重或持續時間長，心肺復甦亦不是萬試萬靈。

對於高以翔的離世不少人至今難以相信。（高以翔微博圖片）

然而，又有一名微博網友「貓小媳」開腔，留言寫下：「網絡上的傳言越來越多，我只想說，對於高以翔的離世我們感到惋惜，我想把我看到的，說給你們聽，我是在場的工作人員，我敢說我們很負責任的對待工作，發生這樣的意外令我們也沒有想到，當以翔倒地的那一刻我們有第一時間衝上去，並且馬上叫了醫護人員以及救護車」。但就引來網民力批「你說第一時間衝上去了，你視頻公開看看」，而該名工作人員卻說沒辦法公開影片，引來更多人痛罵：「連道歉都不走心，能有多真心」。

疑為《追我吧》工作人員發文。(微博截圖)

網民力批！(微博截圖)