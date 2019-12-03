沈月穿裸色閃鑽羽毛裙艷壓名媛舞會　黎巴嫩設計師原來大有來頭？

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盡得媽媽邱淑貞真傳的沈月早就獲譽為「最美星二代」。（IG圖片/@lebal_paris）

由Ophélie Renouard主辦的巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）已於上周六（30/11）在法國圓滿舉行，這個被視為世界十大奢華晚會之一的舞會自2005年起，每年都會在美國感恩節於法國舉行，並邀請到來自不同國家年齡介乎16至22歲的名門貴族二代參加，所出席的人全部都地位顯赫。當晚最搶鏡的，就是邱淑貞的18歲大女兒沈月以及李連杰的19歲「超級學霸」大女Jane，兩人都悉心打扮亮相，無論氣質和造型都平分秋色。

盡得媽媽邱淑貞真傳的沈月早就獲譽為「最美星二代」，她擁有敏銳的時裝觸角，無論出席公開活動或日常衣着都配搭得很好。今次出席Le Bal des Débutantes就特別穿上，由黎巴嫩設計師Georges Hobeika特別訂製的裸色閃鑽羽毛裙，，配上不花巧的妝容，成功艷壓全場。Georges Hobeika其實大有來頭，他在1995年在巴黎開了首間工作室，更曾擔任沙特阿拉伯及卡塔爾王室成員的設計師。

不過李連杰大女Jane也不輸蝕，她穿上特別訂造的Christian Dior Haute Couture酒紅色薄紗長裙，在奢華珠寶品牌Harakh的鑽石頸鍊襯托下，輕易成為全場焦點。另外，Harakh這個來自印度的品牌近期在美國很受注目，品牌設計師Mehta家族從事鑽石行業多年，他亦是家族的第四代傳人。而Harakh的每款首飾都是由人手製作，再將超凡的打磨技術跟藝術融合，成功在國際市場打響名堂。