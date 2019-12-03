高以翔離世6日黃景瑜首現身　網友：聲音沙啞瘦了一大圈

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網友非常關心黃景瑜的狀態。（Johnny黃景瑜）

台灣演員高以翔因錄製內地真人騷《追我吧》導致心源性猝死，於11月27日逝世，享年35歲，令人哀慟惋惜。當日的同場藝人陳偉霆、吳宣儀、辰亦儒、徐夢潔等也在調整幾日後紛紛發文悼念，深感痛心。

據台灣媒體報道，有指高以翔之所以參加《追我吧》並非為錢，而是在頒獎禮上遇到節目的固定嘉賓黃景瑜，過程細節不知如何，但高以翔最後回應「那我去啊。」結果一去不返。

而事發當日，黃景瑜在現場幾乎崩潰，為了讓高以翔以最快速度得到救治，他不停大叫「醫生」，可以說目睹了高以翔由倒下到送上救護車的全過程，這對他來說絕對是一個極大的打擊，而事發後他更是火速取消生日會，暫停活動，因此網友也很擔心黃景瑜的情況。

黃景瑜昨日出席活動全程深情凝重，尚未走出傷痛。（微博@吃瓜鵝每日搬）

昨日（2日），黃景瑜在高以翔離世後首次現身活動，他以全黑裝束亮相，全程面色凝重，未露笑顏，狀態似乎尚未完全調整。而有現場的粉絲透露，黃景瑜不止瘦了一大圈，聲音也有些沙啞，非常憔悴。

很多網友都對黃景瑜的狀態擔心不已，「希望健健康康的，給藝人都做下心理疏導」、「好好照顧自己」、「這是出道有史以來我見過的最瘦的大黃了」等。

對於高以翔的離世，網友們在網絡聲討節目組以及所屬電視台浙江衛視，希望能夠盡快公開當日現場的視頻，對大眾有一個交代，而並非只發表兩個連公章都沒有的聲明，而且至今仍沒有任何作為，也並未答覆《追我吧》到底還會不會繼續錄製，如果嘉賓想要解約是否會准許等等一連串後續事宜，所以期盼節目可以給予回應。