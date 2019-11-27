安宰賢與具惠善離婚後首度露面　鞠躬道歉兼緊張狂流汗

韓國演員具惠善今年8月宣布與安宰賢離婚，結束近3年婚姻，兩人不止各行各路，還隔空互數對方不是，讓網民唏噓不已。安宰賢今日（27/11）聯同吳漣序、金瑟琪等人現身MBC新劇《有瑕疵的人》製作發布會，是爆出離婚風波後，安宰賢首度公開露面。雖然具惠善聲稱，安宰賢與《有瑕疵的人》女演員有染，不過安宰賢與吳漣序、金瑟琪在傳媒面前未感尷尬。

具惠善與安宰賢今年8月宣布離婚，兩人不止各行各路，還隔空互數對方不是。（《新婚日記》照片）

安宰賢MBC新劇《有瑕疵的人》製作發布會，是爆出離婚風波後首度公開露面。（視覺中國）

雖然具惠善指安宰賢與《有瑕疵的人》女演員有染，不過安宰賢與吳漣序在傳媒面前未感尷尬。（視覺中國）

雖然具惠善聲稱，安宰賢與《有瑕疵的人》女演員有染，不過安宰賢與吳漣序、金瑟琪在傳媒面前未感尷尬。安宰賢在發布會上，就離婚風波鞠躬道歉，又稱其私事對公眾和劇組造成不便，他感到非常抱歉。安宰賢表現非常緊張，不時拿出手帕拭汗，令在座演員非常擔心。安宰賢透露為了《有瑕疵的人》增肥10公斤和操肌，在劇中會有短暫出浴戲份，相信各位粉絲必定非常期待。《有瑕疵的人》將於今晚首播。

安宰賢在發布會上，就離婚風波鞠躬道歉。（視覺中國）

安宰賢表現非常緊張，不時拿出手帕拭汗，令在座演員非常擔心。（視覺中國）

安宰賢透露為了《有瑕疵的人》增肥10公斤和操肌，在劇中會有短暫出浴戲份。（視覺中國）

《有瑕疵的人》製作發布會新聞圖