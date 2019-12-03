【高以翔逝世】網友發起「二十問浙江衛視」：只求公布真相！

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台灣男星高以翔憑藉高大靚仔、溫文儒雅的外型與個性圈粉無數，但在上星期三（27日）錄製內地綜藝節目《追我吧》時突然倒下，送院搶救後仍宣告不治，最終與世長辭，享年35歲。

高以翔因錄製節目導致心源性猝死，令外界倍感傷感。（Instagram@yoyuu_lab）

事後，雖然《追我吧》節目組以及所屬電視台浙江衛視都發表聲明，但網友及粉絲並未對其停止聲討。

昨晚（2日），「高以翔吧官方微博」發表長文，向浙江衛視正面提出二十條疑問，指責浙江衛視缺乏安全意識，漠視生命，不負責任，「事發六天後，今日高以翔先生終於順利回家，@浙江衛視中國藍 對公眾的交待僅僅是寫了兩篇複製般言辭冰冷、態度虛偽甚至連公章都沒有的聲明；篩選評論製造一片祥和的假象；利用資本誘導輿論轉移視線來掩蓋罪行，甚至阻攔粉絲進行追思！！」力求浙江衛視公布真相。

浙江衛視以及節目組發布的聲明，被網友狠批缺乏誠意！（微博@浙江衛視中國藍/追我吧）

文中提出的質疑包括事件發生時以及發生後，節目組以及浙江衛視的處理方式，當中有：「事發前高以翔先生的麥為什麼無法傳到導播台？以至於他的呼救無人應答」、「AED（自動體外除顫器）距離事發現場257米跑步僅需兩分鐘，但貴台並不知曉更未曾使用，請問，何時追責並認錯」、「據現場觀眾路透圖可知，現場是有隨行醫護車的，為什麼第一時間從醫護車下來的是駕駛員而不是醫護人員！醫療救護人員有沒有配備？請提供醫護人員的專業證明」等。

高以翔內地的官方論壇就事發過程提出8大疑問。（微博截圖）

而針對事發後電視台的處理手法`，網民另外提出12條問題質問：「事發後為什麼第一時間刪除錄製拍攝視頻」、「五天內鎖評刪博，趕人封號，意欲何為？到底是想要隱瞞什麼」、「涉事節目仍未永久停播，誠意何在？」以及自稱該電視台內部人員的人對高以翔同他的粉絲進行侮辱等，浙江衛視從未有過任何說法，實在令人憤慨。

高以翔內地官方論壇憤怒聲討浙江衛視。（微博@高以翔吧官方微博）

網友們也紛紛響應「二十問浙江衛視」，強烈要求浙江衛視出面回應。而高以翔生前的好友兼創業夥伴盧毅（James）也在社交平台表示「下飛機，見到了浙江衛視的人，我立馬想揮他一拳，但看到你媽媽，爸爸，跟他們說『辛苦了，你們也不希望這樣。』我才收回我的脾氣，因為『善』是你的legacy，我不能毀壞。」

無論如何，都希望浙江衛視能夠出面直面種種問題，公開事件經過，還原真相。

「二十問浙江衛視」全文。（微博截圖）