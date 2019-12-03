【高以翔逝世】台媒指通靈大師見魂魄掀熱議　粉絲：不想他走！

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高以翔的遺體已經順利運回台北。（視覺中國）

台灣藝人高以翔27日在內地寧波錄製真人騷節目《追我吧》期間突然感不適暈倒，隨後經過3小時緊急搶救之後證實不治，終年35歲。在經過一番周折之後，遺體在12月2號已經從上海運返台北，告別儀式亦決定在15日舉行。而據台灣媒體報道指，在台灣有「通靈大師」之稱的江嘉葉一直有留意高以翔的移靈過程，透過通靈發現高以翔靈魂出竅依依不捨地撫摸著自己的遺體，成為天使後的他目前仍放不下家人、朋友，仍一直圍繞在自己遺體身邊，聽到不少粉絲淚崩。

台灣通靈大師見到高以翔已經化作天使。（江嘉葉Facebook圖片）

據台灣媒體報道指，「通靈大師」江嘉葉一直有透過通靈法術觀察太空而看到高以翔。就在2號高以翔的遺體要離開杭州殯儀館去上海的時候，她觀看到靈車上有兩位天使保護著靈車安全，以免發生任何差池。而高以翔的靈魂亦一直跟隨，他在水晶棺木內非常不捨地撫摸著自己的遺體，不捨地與相處了35年的身體分開。最後靈車順利抵達上海，再經上海運回台北。

高以翔一直陪伴著自己的遺體。（娛樂星期九﹑高以翔微博圖片）

而在高以翔遺體離開杭州殯儀館時，有許多粉絲在現場送別，不斷叫著「不要走」相當不捨偶像離開。江嘉葉指，其實這一切高以翔都看在眼裏，看見粉絲們如此傷感，他亦相當暖心向粉絲們喊著要小心，不要跌倒，要大家早點回家吧！

江嘉葉通靈說道：「天氣這麼冷，大家趕快回家吧！我很好，不用擔心我，謝謝大家。」最後直到看不見人群，他才慢慢回到靈車內。而當遺體順利回到台北之後，在殯儀館中有許多守候的媒體朋友，高以翔見狀仍發揮過去暖男的個性，叫大家要小心不要跌倒，他其實一直在伴著自己遺體，所有的事情他都看在眼內，只是在人間的我們看不見而已。

高以翔告別式在15日舉行。（視覺中國）

不少粉絲聽到之後都相當淚崩，無論通靈是真是假都好，大家都相信高以翔已經化作天使了，大家在微博紛紛留言：「他聽到了看到了」﹑「是他說話的語氣」﹑「你還是那麼溫暖」﹑「你也要好好的喔」…叫他這幾日好好陪在家人﹑朋友身邊。