【高以翔逝世】網友齊推舉奪電視劇大賞男星第1名　肖戰粉絲響應

台灣藝人高以翔26日才在微博高興貼文，因主演電視劇《彩虹的重力》而入圍本年度微博電視劇大賞百部優秀作品之一，同時更入圍微博人氣劇星男演員之一。沒想到等不到最終結果公布，27日他就因為在內地錄製真人騷節目《追我吧》期間突然感不適暈倒，經過3小時緊急搶救之後證實不治，終年35歲，使不少好友與粉絲悲痛十分。

而近日就有粉絲為了能讓高以翔獲得人氣男演員獎，就在微博發起「為高以翔投最後一票」的活動，希望藉此為他送上最後一個獎項，好讓大家永遠記得他在電視圈中的成就與肯定，使不少網友非常感動，同時更登上微博熱搜榜第一位。

高以翔的粉絲在微博發起活動，希望他能成功奪得「人氣男演員獎」。（視覺中國）

事實上本年度的微博電視劇大賞人氣劇星男演員的競爭非常激烈，入圍者當中大部份都是現時人氣極高的流量小生，包括肖戰﹑王一博﹑李現﹑鄧倫﹑朱一龍等。而身為入圍者的高以翔則是永遠等不到獎項結果公布，於是粉絲們就希望能為高以翔做一些東西，就在微博發起一個活動叫大家將手上的票投給高以翔，希望他能拿下此獎獲得最後肯定：「甚麼都幫不上，只能用投票的方式，大家最後再為他投票一次吧！每日每天可以投十票，讓Godfrey留在人們心中更久更久吧！他值得這一切。」

高以翔曾在微博貼文感謝入圍肯定。（高以翔微博截圖）

不少其他偶像的粉絲見狀都紛紛響應，就好似肖戰同王一博的粉絲都不斷號召其他粉絲把票投給高以翔，表明希望透過此方式讓高以翔獲獎，讓大家記得他在演藝工作上有如此肯定與成就。肖戰的粉絲發文表示：「重要通知，各位停止投微博電視劇大賞，不要問為什麼，謝謝，停止。」而王一博的粉絲就說道：「我覺得這個票可以適當停下來了。」兩邊粉絲的舉動感動不少網友，他們認為只是為高以翔盡了點微薄之力而已，他是值得這個獎的。

王一博（左）﹑肖戰的粉絲都響應投票給高以翔的活動。（視覺中國）

高以翔演藝工作上獲得最多與時尚有關的獎項。（視覺中國）

事實上翻看高以翔的演藝之路，他出道15年在演員獎項上的成就不多，只是在2012年拿過樂視影視盛典的《電視劇最具潛力新人獎》而已，其他拿過的獎大多都是同時尚有關，包括2010年在時尚先生盛典中奪得《年度港台風尚男藝人獎》﹑2011年在GQ年度人物中奪得《年度時尚新銳獎》等。而自《電視劇大賞人氣劇星男演員》投票活動開始起到目前為止高以翔以超過800萬票領先第一名，第二名則是肖戰，第三名就是王一博。據指是次活動投票日將在12月8日中午12點結束，雖然還有短短幾日投票時間，但根據目前大家響應投票給高以翔的走勢而看，高以翔是極大可能奪得此獎，亦是他相隔7年之後奪得的演員類獎項，同時亦是他人生中最後一個獎項。

高以翔高票領先第一名。（微博截圖）

+ 4 + 3 + 2

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！