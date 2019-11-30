【高以翔逝世】毛加恩婚禮為好兄弟保留空位　亡友以特殊方式赴約

台灣藝人高以翔27日在內地寧波錄製真人騷節目《追我吧》期間突然感不適暈倒，隨後經過3小時緊急搶救之後證實不治，終年35歲。原本預計29日擔任好朋友毛加恩婚禮伴郎的他，亦因此永遠無法赴約了。不過，被召喚去做天使的高以翔又怎麼會失約呢？事關有網友發現毛加恩婚禮當日，在伴郎團合照時特意保留了一個空位置給高以翔，沒想到該位置竟然出現一位高大的人影輪廓，不禁令大家認為是高以翔回來了，他準時赴約好兄弟的婚禮，令不少人瞬間淚崩。

高以翔原來冇失約好朋友婚禮。（高以翔微博圖片）

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事實上，近一星期台北天氣不穩定，天氣預告更表示會下雨，沒想到就在29號毛加恩婚禮當日放晴，而且天空還出現一道彩虹。毛加恩的太太羅雯見到此景象就知道是高以翔在用自己特殊的方式參加此場婚禮，羅雯在其IG說道：「你總是用最帥的方式出現。」感動不少人。

高以翔用最特殊的方式出現。（maomao31@instagram﹑微博圖片）

正正因為高以翔準時赴約，他亦有擔當起伴郎團一職。就在毛加恩與一眾伴郎團合照時，他就保留了身邊一個空位置給好朋友。沒想到有網友就發現此空位置出現了一個人影輪廓，而且看起來十分高大，正符合高以翔的身高，他其實一直都在該婚禮中。不少網友得知之後都淚崩，表示他的確穿着了整齊西裝帥氣赴約，溫柔地安靜地站在那裡，大家紛紛在微博留言：「總是以最帥的方式出現」、「我相信他一定在」、「他準時赴約了」……只是大家看不見而已。