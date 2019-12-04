高以翔猝逝深感惋惜　吳宗憲慨歎：生命可貴，希望沒有下一次！

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台灣男星高以翔於錄製內地真人騷《追我吧》時突然倒下，送院診斷為心源性猝死，於27日離世，令眾人深感惋惜。本周一（2日），高以翔的遺體終於回到家鄉台灣，一班生前好友也紛紛前往悼念。

昨日（3日），吳宗憲、黃路梓茵（Lulu）、陳漢典與歐弟一齊錄製《大熱門過年公寓3.0》，吳宗憲表示聽聞高以翔猝逝時，他正在上海錄影：「我知道消息時破口大罵！韓國人害的，韓國的綜藝節目太智障了。」他雖然沒有具體講明當中的關係，但觀眾應該知道，現時很多內地真人騷或者綜藝節目，原創意念都是沿自韓國，比如《Running Man》在內地就變成《奔跑吧》，《無限挑戰》則變作《極限挑戰》等，不過在韓國綜藝節目錄製過程中，鮮有意外發生。

吳宗憲狠批韓國綜藝節目。（VCG）

吳宗憲續指到，「只要導演告訴我，宗憲，你現在過去然後整個人演演演，爬到路燈那邊然後人掛掉，我立刻演給你。不像，演得不好，那是我本質不夠，但是你把我們四個拿到三萬英呎，然後讓我們高空彈跳，我喊到喉嚨啞掉也沒有收視率呀。」他還透露曾經有一位前輩同他講過「演戲是演戲，演戲是真的在演戲」，後來吳宗憲還被告知「盡量不要對外發言，批判得太嚴重。」

吳宗憲、黃路梓茵（Lulu）、陳漢典與歐弟一齊錄製《大熱門過年公寓3.0》。（VCG）

此外，吳宗憲還提及自己曾於2013年拍攝的內地真人騷《兩天一夜》，「韓國那種真人秀在中國大陸第一個就是我！」他坦言自己很反感，「清晨三點，（爬）幾萬階的台階，我們錄一次，他說『我們再補一些鏡頭』，我說怎麼補，（他說）補鏡頭我們再來一次。」吳宗憲還補充到：「真人秀可以，但是你要讓演員知道你們要玩什麼東西，我們只要來配合就可以。生命那麼可貴，然後可以拿這個來開玩笑，我是覺得，我很悲傷，希望沒有下一次，大家都可以平平安安。」

《兩天一夜》第一季的固定嘉賓包括吳宗憲、房祖名、安七炫、張睿、朱梓驍、馬克。（視頻截圖）

陳漢典也憶述高以翔在錄製《康熙來了》時很溫暖，很nice，在聚會上遇到也會親切地問候，「是真心地關心你，所以其實真的也是滿難過的。我覺得他永遠是這麼樣的謙虛跟客氣，完全是沒有距離的。」吳宗憲也慨歎：「個子那麼高，看見我還是『憲哥』，然後低到比你的身高還低，很惋惜。」

溫暖的大男孩高以翔，永遠地離開了大家。（Instagram@godfreygao）