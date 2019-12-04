【高以翔逝世】吳建豪難接受死訊　IG連環爆粗發洩：現在還很生氣

台灣男星高以翔因錄製內地真人騷《追我吧》導致心源性猝死，於27日與世長辭，他的離開，令眾人深感痛心與惋惜。在本周一（2日），高以翔的遺體在二哥高宇橋、23歲女友Bella（蘇湘涵）陪伴下回到台灣，一班好友紛紛前往悼念。

突如其來的噩耗令大家難以接受，今日凌晨（4日），吳建豪（Vanness）在IG分享與高以翔昔日的各類合照，一開篇便寫到：「F*%# man I miss you.」他表示「我現在還很生氣，我只是不想相信這一切，我正努力地去嘗試理解……這真是太糟糕了，這不應該發生，不該是你，我只是瘋狂地想念你。」

相隔一星期，吳建豪貼文悼念好友高以翔。（Instagram截圖）

吳建豪在文中多次爆粗，甚至有些語無倫次，言語間充滿傷痛。他直言自己本來不想在社交平台寫任何東西，「我討厭這樣」，不難看出好友的離去，令他受到沉重打擊，「你的善良，你對每個人無私的愛我將永記於心，謝謝你，謝謝你帶給我的美好記憶，我會每日頌揚你的人生，直到我們再次相遇，上帝保佑你，安息。」

高以翔同吳建豪相識已久，二人都很熱愛籃球。（Instagram@vannesswu）

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