35歲周柏豪結婚三年榮升人父　太太香港秘密誕B女

現年35歲的周柏豪和太太Stephanie於2016年結婚後一直樂於享受二人世界，現在終於傳出好消息！有消息指Stephanie於周一（2日）順利誕下女嬰，柏豪回覆傳媒時承認喜訊，恭喜！

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周柏豪正式榮升人父，恭喜晒！（梁碧玲攝）

So sweet！

據悉，誕B後的Stephanie現正在港島區醫院休養，柏豪表示全家人對於女兒的來臨感到相當高興，女兒則暫時未改好名字。柏豪隨後在Instagram宣布喜訊，透露女兒重6.7磅，亦長得很像太太：「大家好，我家小囡剛誕生，我們當爸媽了。這位周小姐出生時6.7磅重，看起來像媽媽一樣的美，而細小的身軀擁有十分響亮的叫聲，眼睛也像寶石一樣的閃亮，頭髮很濃密，還以為出生時附送了冷帽一頂，哈！」

周柏豪在Instagram發文公布喜訊。（Instagram：@punkhippie）

他表示這刻的感覺難以形容，非常感謝太太Stephanie在這段日子的付出：「女人太堅強了，母親也太偉大了，未來日子 我一定會把她們都照顧好，也要讓我們的小公主成為健康快樂善良的人。這刻，也很想念婆婆，請繼續保佑，感恩。」