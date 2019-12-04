【MAMA 2019】Jimmy Fallon驚喜頒獎　BTS防彈少年團一個鐘掃6獎

一年一度的大型頒獎禮「Mnet Asia Music Awards」（MAMA 2019）今天（4日）首度在日本名古屋舉行。多組人氣歌手偶像都有獲邀出席，包括TWICE、MAMAMOO、GOT7和ITZY等。人稱「世界彈」的BTS防彈少年團更已在頒獎禮開始一小時內，已獲得6個獎項！

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BTS防彈少年團一小時已奪走5個獎項。（JOOX截圖）

BTS防彈少年團早在紅地氈環節中，已經率先獲得「最佳MV獎」，打響頭炮！不過組合的好成績當然陸續有來，頒獎禮開始未夠一小時，7位成員已再獲得「最佳男組合」、「Qoo10 Favourite Male Artist」、「年度專輯」、「Worldwide Fan’s Choice」和「最佳男組合舞蹈表演」5個獎項，成績令人鼓舞。頒發Qoo10獎時，V更在台上與成員們大叫他自創的名句「I Purple you」（中文又譯：紫愛你），向支持他們的粉絲傳達愛意。

V在台上與成員們大叫「I Purple you」！（JOOX截圖）

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可是講到最驚喜，必定要提美國名主持Jimmy Fallon突然現身大熒幕，向BTS防彈少年團頒發其中一個大獎「年度專輯」。雖然Jimmy Fallon未有親自現身頒獎禮現場，但BTS防彈少年團眾人已非常驚訝。J-Hope講到：「由只懂跳舞的孩子，到進入公司再出道，直至現在能夠創造出好的音樂，一直也非常感謝。」承諾之後也會繼續學習去做好的音樂。而Jimin則透露正在準備新專輯，並講到絕對是粉絲能夠期待的好作品。最後RM則用英文說：「Thank you Jimmy！」向遠在美國的Jimmy Fallon道謝。

Jimmy Fallon驚喜現身大熒幕，向BTS防彈少年團頒發「年度專輯」。（JOOX截圖）