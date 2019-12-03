【MAMA 2019】MAMAMOO華莎再次真空現身　BTS、GOT7出發名古屋

韓國一年一度盛事「MAMA亞洲音樂大獎2019」（簡稱「MAMA」）將於明日（4日）假日本名古屋巨蛋隆重舉行，一眾表演歌手和頒獎嘉賓，包括BTS防彈少年團、GOT7、SEVENTEEN、MAMAMOO等人今日（3日）早上現身仁川國際機場，出發前往名古屋準備演出。MAMAMOO的華莎過往的機場時尚備受爭議，而今日華莎的服裝同樣吸引不少傳媒關注。

「MAMA亞洲音樂大獎2019」將於明日假日本名古屋巨蛋隆重舉行，BTS今日早上出發前往名古屋準備。（視覺中國）

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GOT7同樣於今晨出發，圖為香港成員王嘉爾。（Viu《K1頭條》提供）

雖然今日早上仁川下初雪，最低氣溫達零下3度，華莎上半身僅穿上薄薄的白色小背心和白色大衣，有傳媒更發現華莎疑似真空上陣。其實今次不是華莎首度以大膽衣着示人，今年7月，華莎就曾真空現身香港機場，2個月後，華莎從仁川機場出發前往印尼雅加達，當時華莎的牛仔褲沒有拉上褲鏈，並露出與內褲甚為相似的短褲。

華莎上半身僅穿上薄薄的白色小背心和白色大衣，有傳媒更發現華莎疑似真空上陣。（Viu《K1頭條》提供）

華莎受爭議機場圖

外界對華莎破格服裝反應好壞參半，有人認為華莎展現真我，亦有人對華莎猛烈批評。華莎對網民劣評嗤之以鼻，在MAMAMOO上月推出的新歌《HIP》中，華莎的歌詞提及「又成了輿論My Fashion，我並不怎麼在意，只是Action」和「露出的內褲…由我來做就是HIP」，又加入吐口水舞步，因而再次成為焦點。

今年7月，華莎就曾真空現身香港機場。（視覺中國）

MAMAMOO上月推出的新歌《HIP》中，華莎正面反撃網民批評。（《HIP》MV）

回顧華莎機場時尚

+ 6 + 5 + 4

回想起去年《MAMA》日本場，華莎以一身鮮紅色低胸服裝登上舞台，不少網友認為該服裝與泳衣無異，有人感到相當色情，亦有人認為華莎無論表演和服裝均性感而不淫蕩，不知道明晚的《MAMA》舞台上，華莎和MAMAMOO又會否為觀眾帶來話題作？

去年《MAMA》日本場，華莎以一身鮮紅色低胸服裝登上舞台，當時引起韓國網民熱烈討論。（《MAMA》畫面）

華莎去年《MAMA》表演回顧