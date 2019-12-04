【MAMA 2019】ITZY、TXT齊獲新人獎成功接棒　BTS、GOT7倍感欣慰

韓國樂壇盛事「Mnet Asia Music Awards」（MAMA 2019）今天（4/12）晚上假日本名古屋巨蛋舉行。頒獎禮甫開始即頒發「最佳男團」和「最佳女團」予BTS防彈少年團和TWICE。TWICE同門師妹，號稱「怪物新人」ITZY緊接登場，獻唱人氣歌曲《DALLA DALLA》和《ICY》，而BTS防彈少年團的師弟團TXT則接力表演《Run Way》，為「MAMA」揭開序幕。

「最佳男團」和「最佳女團」由BTS防彈少年團和TWICE奪得。（JOOX畫面）

ITZY打敗一眾對手，獲得最佳女新人獎。（JOOX畫面）

ITZY隊長Yeji禮志感謝所屬公司JYP娛樂創辦人朴軫永、經理人、工作人員等，又認為沒有粉絲，就沒法得到這項殊榮。（JOOX畫面）

ITZY和TXT其後從李伊庚和唐田英里佳手上，分別獲得最佳女新人和男新人獎。ITZY隊長Yeji禮志感謝所屬公司JYP娛樂創辦人朴軫永、經理人、工作人員等，又認為沒有粉絲，就沒法得到這項殊榮。Lia則以英文致辭，她坦言難以用言語表達心情，又自認今年表現並不完美，仍能得到大家的愛，實在不知道如何回報，決意明年要做得更好。

TXT成員SOOBIN則稱出道9個月以來，和粉絲過得幸福和快樂，又特別感謝製作人方時赫和TXT成員的家人，明天更是SOOBIN生日，所以這個獎項對他而言別具意義。

最佳男新人獎則由TXT奪得。（JOOX畫面）

明天更是SOOBIN生日，這個獎項對他而言別具意義。（JOOX畫面）

ITZY和TXT領獎時，ITZY的同門師兄GOT7的Bam Bam、Mark和Jackson王嘉爾表現興奮，而TXT的師兄BTS成員Jimin更起立致意，可見GOT7和BTS對ITZY和TXT獲獎感到欣慰。

GOT7的Bam Bam、Mark和Jackson王嘉爾對ITZY獲獎感到非常滿意。（JOOX畫面）