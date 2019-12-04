【MAMA 2019】TWICE寒風下曬美腿　BTS防彈少年團Jin戴生日帽上台

一年一度的韓國樂壇大型頒獎禮「Mnet Asia Music Awards」（MAMA 2019）今天晚上將會在日本名古屋舉行。頒獎禮正式開始前，BTS防彈少年團、TWICE、MAMAMOO、GOT7、ITZY、古力娜扎和Dua Lipa等盛裝出席紅地氈，並與主持人進行簡單訪問，率先透露今晚的驚喜舞台。

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TWICE以黑白造型現身，在寒風中大曬美腿。（OSEN）

今天名古屋的溫度低至約攝氏10度，可是一眾女偶像都未有擔心寒冷天氣，以背心短裙上陣，現身室外進行的紅地氈環節。雖然現場下着微雨，可是台下粉絲仍非常落力為自己支持的偶像打氣應援。怪物新人ITZY以全白打歌服現身，散發着青春可人的氣息；請夏和MAMAMOO則以黑色打扮登場，型格到不得了，請夏更乘機透露今晚準備了非常反轉的舞台！今年TWICE以安全的黑白造型現身，除了講到晚上的表演外，8位成員更應主持人的要求，大擺可愛Pose讓大家拍照留念。

按圖睇一眾女偶像美照：

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BTS防彈少年團在紅地氈已率先拿下「最佳MV獎」。（OSEN）

比起一眾女歌手，男團成員的衣著雖然相對較密實，樽領及大褸等統統出動，可是通過畫面仍能感受到現場的天氣有多寒冷。王嘉爾Jackson帶領GOT7現身紅地氈，被問到今晚表演的重點時，隊長JB立即二話不說親身小跳一段，立即惹來台下粉絲的尖叫聲。而BTS防彈少年團7人出場時，當然把現場氣氛推到最高點，他們又指，連續第6年參加MAMA頒獎禮覺得非常榮幸。適逢今天是Jin的生日正日，他特別履行昨天在直播的承諾，戴上生日蛋糕造型的帽子，場面搞笑。而組合也率先拿下「最佳MV獎」，算是開了一個好頭。

按圖睇一眾男偶像型格照：

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古力娜扎驚喜現身，透視長裙非常吸睛！（Mnet截圖）

除了一眾韓國歌手外，來自內地的女神古力娜扎亦驚喜現身。今晚擔任頒獎嘉賓的古力娜扎穿上透視一字膊長裙現身，小露性感就已秒殺全場。首次出席MAMA頒獎禮的她更用心地練習韓文向觀眾問好，果然非常有心。古力娜扎表示感謝大會的邀請，亦希望每位歌手都能得到好成績。另外英國女歌手Dua Lipa則以超低胸背心短裙現身，大曬姣好身材。她講到非常高興來到MAMA頒獎禮，也感謝世界各地粉絲喜歡她的音樂，特別女性聽眾能引起共鳴。