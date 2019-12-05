車璌河今日出殯吳漣序IG哀悼　《有瑕疵的人們》保留演出片段致意

韓國男演員車璌河（又譯：車仁河）本月3日被經理人發現於家中離世，終年27歲。車璌河生前患抑鬱症，有自殺傾向，警方推斷車璌河受抑鬱症影響自殺身亡。其家人今日（5日）為車璌河低調舉殯，車璌河遺作，新劇《有瑕疵的人們》之製作組、演員吳漣序、許正民、閔佑赫等以不同形式致哀。

車璌河本月3日被經理人發現於家中離世，終年27歲。（IG/@chainha）

吳漣序在Instagram分享與車璌河的合照，悼念這位好拍檔。（IG/@ohvely22）

吳漣序在《有瑕疵的人們》飾演車璌河的妹妹，她在Instagram分享與車璌河的合照，並說：「很冷，對吧？小心地離開吧，非常感謝能成為我的哥哥。」至於《有瑕疵的人們》昨晚（4日）播出第五集，在開首播放哀悼車璌河的畫面，寫上：「我們會永遠記住那張羞澀的笑臉，願逝者安息」，同時保留車璌河的演出片段，向逝者作最後致意。

《有瑕疵的人們》第五集開首播放哀悼車璌河的畫面。（黃Viu《有瑕疵的人們》畫面）

《有瑕疵的人們》保留車璌河的演出片段，向逝者作最後致意。（黃Viu《有瑕疵的人們》畫面）

車璌河遺作《有瑕疵的人們》畫面