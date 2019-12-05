【多功能老婆】楊千嬅喊戲演技大爆發　回顧4個經典角色

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藍飛（楊千嬅飾）被劍雄（黃浩然飾）上司Morgan（張國強飾）追收樓宇差價，她到公司聲淚俱下找Morgan求情，更為了維護老公尊嚴包攬錯失。（YouTube影片截圖）

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楊千嬅相隔17年重返TVB拍劇，在新劇《多功能老婆》中飾演藍飛，不少觀眾都期待她的演出。在昨晚（4日）播出的一集中，藍飛被劍雄（黃浩然飾）上司Morgan追收樓宇差價，她到公司聲淚俱下找Morgan求情，更為了維護老公尊嚴包攬錯失。千嬅在約3分鐘的求情場面中，喊至雙眼和鼻都通紅，出色的演技獲不少網民大讚，相當催淚！其實過往參演過多部電影的千嬅，演活了不少角色，一起來回顧一下她的演出吧！

2002年的《新紮師妹》可以說是千嬅電影事業的起飛。（影片截圖）

2002年的經典電影《新紮師妹》可以說是千嬅電影事業的起飛，她飾演的方麗娟經常大笑，大情大性、大癲大肺的性格，正如她真實的形象，深受影迷喜愛！而在《志明與春嬌》系列中，千嬅將春嬌一角演得入木三分，更憑着《春嬌與志明》首度獲封金像奬影后，這個角色絕對是她的代表作之一。不過其實有4個經典角色更可展現千嬅的超班演技，令人印象深刻！

千嬅將春嬌一角演得入木三分，更憑着《春嬌與志明》首度獲封金像奬影后。（劇照）

2003年《地下鐵》

《地下鐵》是一部文藝愛情電影，飾演盲人的千嬅，誤打誤撞認識了婚姻介紹所的老闆旭明（梁朝偉飾）。她在戲中沒有了過去燦爛的笑容，沒有誇張的演繹，但反而令大家對她刮目相看。過往被視為喜劇演員的千嬅，其實在演繹劇情電影也有不少進步。

千嬅在《地下鐵》中飾演盲人。（影片截圖）

2004年《餃子》

《餃子》可以說是千嬅從影以來最大膽的演出，不但是她首次演恐怖片，她在戲中更與梁家輝有一場激烈床戲。千嬅一改以往形象，飾演一位過氣女星，為回復青春不惜進食死嬰製成的餃子，之後更帶小三去墮胎，目的是拿到完整無缺的胎盤，並親自包餃子，她兇神惡煞、手起刀落的樣子，真是令人不寒而慄！

《餃子》是千嬅從影以來最大膽的演出，首次演恐怖片的她在戲中更與梁家輝有一場激烈床戲。（影片截圖）

2007年《每當變幻時》

雖然這部戲算是喜劇類型，但飾演街市妹阿妙的千嬅，無論戲裏戲外的角色都告別了「大笑姑婆」的特色，反而更注重於內心戲的表達。千嬅將阿妙由少女演到成熟，十年來見盡人情冷暖，經歷政府清拆的風波，過程中與歡喜冤家、陳奕迅飾演的賣魚佬惺惺相惜，展開一段微妙關係。她將角色心境轉變演得入木三分，更憑此戲獲香港電影評論學會「最佳女演員」提名。

千嬅將街市妹阿妙的心境轉變演得入木三分。（劇照）

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2015年《五個小孩的校長》

電影改篇自真人真事，千嬅在戲中飾演「全香港最低薪幼稚園校長」呂麗紅，戲份由頭帶到尾，是她繼《志明與春嬌》系列後的另一套代表作。已為人母的千嬅同戲中的小演員互動火花十足，流露出一份愛心，成功牽動起觀眾的情緒。電影不但叫好又叫座，她更憑此戲獲得香港電影金像獎及香港電影評論學會「最佳女主角」提名。