王子鄧麗欣情侶檔合體搵銀　甜蜜共舞閃襯網友

現年36歲的鄧麗欣（Stephy）同台灣男星王子（邱勝翊）於去年7月中公開認愛，姊弟戀交往一年多以來二人都甚少公開放閃。不過近來他們卻罕有地公開放閃，就是以情侶檔的身份拍廣告齊齊搵銀，王子與公主般的幸福畫面非常甜蜜，搞到許多網友都話太閃要戴太陽眼鏡擋一擋先，非常搞笑。

Stephy同王子去年公開認愛獲得不少人的祝福。（Stephy微博圖片）

在廣告中Stephy身穿露肩晚裝猶如公主般華麗十足，而王子就以一身白色西裝現身，二人分別以國語與廣東話講出廣告對白，直到廣告的尾聲時，王子就非常紳士地伸手去迎接Stephy，繼而二人就手牽手在聖誕樹旁共舞，整個畫面猶如童話故事般，王子與公主有一個美麗約定，永遠幸福下去。不少網友見到他們難得同框都大表不可思議，更因為他們在廣告中互相對望的甜蜜眼神，令網友們相信在這個世界上絕對有童話般的愛情故事，網友在Facebook留言說道：「太甜了」﹑「需要戴眼鏡太閃了」…感覺好幸福。

王子牽著Stephy好恩愛。（廣告截圖）

而Stephy同王子亦相繼在社交網站發文，字裡行間中都是充滿甜蜜的成分，Stephy講道：「Light up your heart。May your heart be your guiding key。」而王子就留言道：「Thanks for having us。」滿滿都是愛的表白。

Stephy如公主般。（廣告截圖）